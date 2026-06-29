Своя или виновника: в Узбекистане водителям разрешили выбирать страховую компанию для выплат по ОСАГО

В Узбекистане изменили правила выплат по ОСАГО: что важно знать водителям

В Узбекистане вступили в силу новые правила ОСАГО, которые затрагивают всех автовладельцев. Теперь после ДТП пострадавший может сам решить, в какую страховую компанию обращаться за выплатой. Кроме того, появились дополнительные требования к страховщикам и участникам рынка. Почему эти перемены могут повлиять на привычные схемы урегулирования и что стоит учесть - разбираемся подробно.

В Узбекистане вступили в силу новые правила ОСАГО, которые затрагивают всех автовладельцев. Теперь после ДТП пострадавший может сам решить, в какую страховую компанию обращаться за выплатой. Кроме того, появились дополнительные требования к страховщикам и участникам рынка. Почему эти перемены могут повлиять на привычные схемы урегулирования и что стоит учесть - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость из Узбекистана может показаться неожиданной, но она отражает важный тренд: страны пересматривают подходы к автострахованию, чтобы сделать систему более гибкой и удобной для водителей. С 23 июня 2026 года в Узбекистане начал действовать Закон № ЗРУ-1154, который меняет правила обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Главная суть - теперь пострадавший в ДТП может сам выбрать, к какой страховой компании обращаться за компенсацией: к своей или к страховщику виновника аварии.

Ранее схема была проще: выплаты осуществлялись преимущественно через свою страховую по принципу прямого урегулирования. Теперь же, если у водителя возникли сложности с собственной компанией, он вправе обратиться к страховщику виновника. Для этого достаточно оформить заявление о выплате страхового возмещения и передать его в нужную организацию. Это нововведение не гарантирует ускорения выплат, но дает больше свободы в выборе и может стать дополнительным рычагом давления на страховщиков, если те затягивают процесс.

Еще одно важное изменение касается полисов ОСАГО без ограничения числа водителей. Если договор оформлен на неограниченное количество лиц, в полисе больше не указываются данные владельца, собственника и их близких родственников. Тем не менее, их гражданская ответственность по-прежнему считается застрахованной. Это упрощает оформление документов и снижает бюрократию для семей, где автомобилем пользуются сразу несколько человек.

Закон также усиливает требования к страховым компаниям. Теперь страховщики обязаны предоставлять клиентам полную и прозрачную информацию об условиях страхования, стоимости услуг, размере возможных выплат, а также о плюсах и ограничениях каждого продукта. Это должно повысить уровень доверия к рынку и снизить количество спорных ситуаций при наступлении страхового случая.

Изменения коснулись и компаний, которые обслуживают страховой рынок: перестраховочных брокеров, сюрвейеров, аджастеров, ассистанс- и актуарных организаций. Для них вводится уведомительный порядок работы, что должно упростить взаимодействие между всеми участниками процесса и ускорить урегулирование страховых случаев.

Интересно, что подобные реформы в автостраховании происходят не только в Узбекистане. В России, например, водители часто сталкиваются с нехваткой нужных запчастей и задержками в ремонте, особенно если речь идет о редких моделях. Как отмечают эксперты, ожидание деталей для BMW и Mercedes-Benz может затянуться на месяцы, что подробно разбирается в материале о причинах задержек с поставками запчастей для популярных марок.

В целом, новые правила ОСАГО в Узбекистане могут стать примером для других стран СНГ, где вопросы страховых выплат и прозрачности работы компаний остаются актуальными. Для водителей это означает больше возможностей для защиты своих интересов, а для рынка - необходимость повышать стандарты обслуживания и открытости. Важно помнить, что любые изменения в законах требуют внимательного изучения, чтобы избежать неприятных сюрпризов при наступлении страхового случая. По данным профильных ведомств, в последние годы число обращений по ОСАГО в регионе стабильно растет, а новые правила могут повлиять на динамику выплат и уровень доверия к страховщикам.