Власти готовят новые условия для импорта машин — что изменится для покупателей и бизнеса

В Узбекистане изменят правила ввоза легковых авто для частных лиц и компаний

В Узбекистане готовят реформу правил ввоза автомобилей. Ожидаются новые условия для компаний и частных лиц. Власти обещают упростить процедуры и снизить ограничения. Рассказываем первые подробности.

Власти Узбекистана намерены пересмотреть подход к импорту легковых автомобилей, оформляемых на частных лиц. В ближайшие годы планируется сократить объемы ввоза машин по частным паспортам, одновременно открывая новые возможности для юридических лиц. Такой шаг должен изменить баланс на рынке и сделать процесс более прозрачным.

Согласно последним инициативам, государственные органы разрабатывают комплекс мер, которые позволят компаниям ввозить автомобили по упрощенным правилам. Для этого планируется смягчить нетарифные ограничения, что должно упростить жизнь бизнесу и ускорить оформление транспортных средств на таможне.

К марту 2026 года профильные ведомства, включая агентство по техническому регулированию, министерство инвестиций и торговли, а также таможенный комитет, должны подготовить проект постановления правительства. В нем будут прописаны новые процедуры, которые позволят ускорить и упростить контроль при ввозе автомобилей, сообщает издание kun.uz.

В рамках реформы особое внимание уделяется взаимодействию между различными государственными структурами. Уже в ближайшее время планируется наладить обмен информацией между таможней и центром регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. Это позволит более эффективно отслеживать перемещение техники и снизить риски нелегального ввоза.

Кроме того, к подготовке новых правил подключены ведомства, отвечающие за ветеринарный и фитосанитарный контроль, а также комитеты по экологии и санитарному благополучию. Их задача — выработать единые требования, которые будут действовать для всех участников рынка.

Ожидается, что к весне следующего года будет готов специальный нормативный документ, который определит порядок прохождения всех необходимых процедур. Власти обещают, что новые правила сделают импорт автомобилей более понятным и доступным для бизнеса, а также снизят административную нагрузку на частных лиц.

Параллельно министерство цифровых технологий и другие профильные структуры разрабатывают дополнительные меры по обмену данными и контролю за ввозом техники. К февралю 2026 года должен появиться еще один проект постановления, который закрепит эти изменения на законодательном уровне.

Таким образом, в ближайшие два года рынок ввоза автомобилей в Узбекистане ждет серьезная трансформация. Власти рассчитывают, что новые условия позволят легализовать большую часть операций, снизить объемы «серого» импорта и создать более прозрачные правила игры для всех участников.