29 марта 2018, 15:13

В Узбекистане начали собирать КАМАЗы

Предприятие UzAutoTrailer приступило к выпуску автомобилей КАМАЗ по принципу крупноузловой сборки. Российский автопроизводитель уже отправил в Узбекистан первые 100 машинокомплектов.
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В ноябре 2017 года КАМАЗ и UzAutoTrailer подписали соглашение о сотрудничесте. Предполагается, что на предприятии будут выпускать 11 моделей КАМАЗ грузоподъемностью от 10 до 36 тонн, включая автомобили с газобаллонным оборудованием. Шасси будут собирать из российских машинокомплектов, а некоторые варианты надстроек узбекский завод хочет выпускать самостоятельно. Производственный план на 2018 год – 1 500 автомобилей. В следующем году объемы выпуска должны увеличиться до 2 000 автомобилей, а в перспективе и до 5 000 единиц ежегодно.

Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗа « Наше сотрудничество с Узбекистаном выходит на новый уровень и обретает новую грань развития – мы работаем над открытием совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики. И сегодня есть возможность оценить первый результат совместного проекта, который открывает перед нами большие перспективы. »
Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗа
 

КАМАЗы, сошедшие с конвейера UzAutoTrailer, планируют продавать в Узбекистане и отправлять на экспорт. В крупнейших городах страны откроют специализированные автоцентры и авторизованные сервисы КАМАЗа. Открытие завода в Узбекистане станет хорошим началом для выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом.

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Форум КамАЗ 6460-63
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Alex098
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Ирина Овраменко
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
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В Узбекистане начали собирать КАМАЗы
В ноябре 2017 года КАМАЗ и UzAutoTrailer подписали соглашение о сотрудничесте. Предполагается, что на предприятии будут выпускать 11 моделей КАМАЗ грузоподъемностью от 10 до 36 тонн, включая автомобили с газобаллонным оборудованием. Шасси будут собирать из российских машинокомплектов, а некоторые варианты надстроек узбекский завод хочет выпускать самостоятельно. Производственный план на 2018 год – 1 500 автомобилей. В следующем году объемы выпуска должны увеличиться до 2 000 автомобилей, а в перспективе и до 5 000 единиц ежегодно.{{person_169_Наше сотрудничество с Узбекистаном выходит на новый уровень и обретает новую грань развития – мы работаем над открытием совместного предприятия по сборке автотехники на территории республики. И сегодня есть возможность оценить первый результат совместного проекта, который открывает перед нами большие перспективы.}} КАМАЗы, сошедшие с конвейера UzAutoTrailer, планируют продавать в Узбекистане и отправлять на экспорт. В крупнейших городах страны откроют специализированные автоцентры и авторизованные сервисы КАМАЗа. Открытие завода в Узбекистане станет хорошим началом для выхода на рынки третьих стран с конкурентоспособным продуктом.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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