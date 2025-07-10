В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям
Если же за месяц фиксируется более десяти нарушений, водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев. Также хотят пересмотреть текущие штрафы за серьезные превышения скорости. В особо тяжелых случаях, когда водитель едет в два-три раза быстрее положенного, также планируют применять административное лишение прав.
Еще одним важным шагом станет ускоренная обработка протоколов о нарушениях. Теперь срок рассмотрения должен составлять не более одного месяца с момента совершения правонарушения. Если постановление о штрафе не будет вынесено в установленный срок, водитель имеет право не платить – такая мера направлена на устранение бюрократических задержек и злоупотреблений в полиции.
Президент подчеркнул, что цель программы – повысить культуру вождения и уважение к закону среди автолюбителей. По его словам, нельзя допускать, чтобы после оплаты штрафа водитель чувствовал себя свободным в нарушении правил: «Я же оплатил штраф, могу ездить как хочу». Именно такие водители станут главной мишенью для системы контроля, пишет издание autostrada.uz.
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Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей
В современных реалиях автомобиль за 1 млн рублей уже нельзя назвать роскошью. Тем не менее, при грамотном подходе в этом ценовом диапазоне все еще можно найти надежную, комфортную и ликвидную машину с атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров. Читать далее
-
10.07.2025, 12:00
Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Компания Geely поделилась подробностями о новом флагмане Zeekr 9X, который уже сейчас можно назвать одним из самых амбициозных электрифицированных автомобилей на рынке. Этот шестиместный гибридный внедорожник, построенный на новой модульной платформе SEA-S, обладает впечатляющей мощностью в 1381 л. с., ускорением до «сотни» за 3,1 секунды и комбинированным запасом хода более 1000 км.Читать далее
-
10.07.2025, 08:41
Российский авторынок застыл на уровне 100 тысяч машин в месяц: прогноз на 2025 год скорректирован
По итогам первых шести месяцев 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 530,4 тыс. единиц, что на 26,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка констатируют замедление темпов реализации и отсутствие признаков восстановления.Читать далее
-
10.07.2025, 08:10
Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Китайская автомобильная компания Beijing Automobile Works (BAW) официально объявила о выходе на российский рынок во втором полугодии 2025 года. В рамках дебюта бренд представит сразу две модели – рамный внедорожник BAW 212 и практичный минивэн BAW MPV.Читать далее
-
10.07.2025, 00:20
В Петербурге подвели итоги работы по повышению дорожной безопасности
Санкт-Петербург продолжает активную работу по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности на городских улицах. По данным вице-губернатора Кирилла Полякова, за первое полугодие 2025 года было нанесено и обновлено 403,4 тысячи квадратных метров дорожной разметки – это около 60% от запланированного объема работ на весь год.Читать далее
-
09.07.2025, 17:44
Составлен портрет типичного российского водителя: имя, возраст, машина
Если представить себе среднего российского водителя, то это, скорее всего, мужчина лет под сорок за рулем Lada Granta. Такие выводы сделали аналитики страховой компании «Согласие», проанализировав данные о продажах полисов ОСАГО за два с половиной года – с января 2023-го по июнь 2025 года. Читать далее
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