В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям

Ранее мы писали Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года 7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные ... Читать далее

Фото: autostrada.uz

Инициатива получила название «Сурункали қоидабузарлар» («Злостные нарушители») и предполагает ужесточение наказаний, автоматизацию фиксации нарушений и повышение общей дисциплины на дорогах. Теперь если водитель дважды за месяц проехал на красный свет, выехал на встречную полосу или пять раз превысил скорость, он лишается права на льготы и скидки по штрафам на целый год.Если же за месяц фиксируется более десяти нарушений, водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев. Также хотят пересмотреть текущие штрафы за серьезные превышения скорости. В особо тяжелых случаях, когда водитель едет в два-три раза быстрее положенного, также планируют применять административное лишение прав.Еще одним важным шагом станет ускоренная обработка протоколов о нарушениях. Теперь срок рассмотрения должен составлять не более одного месяца с момента совершения правонарушения. Если постановление о штрафе не будет вынесено в установленный срок, водитель имеет право не платить – такая мера направлена на устранение бюрократических задержек и злоупотреблений в полиции.

Президент подчеркнул, что цель программы – повысить культуру вождения и уважение к закону среди автолюбителей. По его словам, нельзя допускать, чтобы после оплаты штрафа водитель чувствовал себя свободным в нарушении правил: «Я же оплатил штраф, могу ездить как хочу». Именно такие водители станут главной мишенью для системы контроля, пишет издание autostrada.uz.

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