Автомобилям старше 30 лет — запрет с 2027 года: Узбекистан вводит ежегодный сбор и утилизацию

15 июля 2026, 21:14
В Узбекистане с 2027 года запретят эксплуатацию авто старше 30 лет
В Узбекистане с 2027 года запретят эксплуатацию авто старше 30 лет
С 2027 года в Узбекистане вводятся жесткие ограничения для автомобилей старше 30 лет: владельцам грозит ежегодная экологическая плата, а часть машин и вовсе окажется под запретом. Это решение может повлиять на рынок и в других странах СНГ.
В Узбекистане проводится масштабная реформа для владельцев автомобилей старше 30 лет. Уже с 2027 года такие машины окажутся под запретом на дорогах страны, а их эксплуатация будет облагаться ежегодным отдельным сбором. Власти полагают, что эти меры помогут снизить вред для здоровья населения и стимулируют обновление автопарка.
Согласно проекту, который сейчас обсуждается, с 1 января 2027 года все владельцы транспортных средств, выпущенных 30 и более лет назад, будут обязаны ежегодно уплачивать экологический сбор в размере 30 базовых расчетных величин (БРВ). Это эквивалентно примерно 12,36 миллиона сумов или около 72 тысяч рублей по текущему курсу. При этом эксплуатация и перерегистрация автомобилей, признанных экологически вредными, будет полностью запрещена. Исключение делается только для антикварных экземпляров, однако критерии «вредности» пока не раскрыты, что вызывает опасения среди автолюбителей.
Внедрение системы утилизации происходит поэтапно: с 2026 года ограничения касаются легковых автомобилей категории М1, с 2027 года — микроавтобусов, автобусов и грузовиков категорий М2, М3, N1, N2 и N3, а с 2030 года — всего колесного транспорта. При этом экологический сбор для машин старше 30 лет вводится сразу для всех типов транспорта, независимо от перечисленных этапов.
Владельцы смогут сдать старое авто на утилизацию и получить компенсацию — либо деньгами, либо ваучером на покупку нового автомобиля. Для этого потребуется пройти техосмотр и подать заявку через электронную платформу. Оценщик обязан вынести решение в течение пяти рабочих дней, итоговая сумма и условия фиксируются в договоре. Ваучеры можно будет использовать у официальных дилеров, а оставшуюся стоимость нового авто разрешат оплатить в рассрочку сроком более года. Ваучер действует полгода с момента выдачи.
Не все автомобили, сданные на утилизацию, будут переработаны: машины младше 10 лет, соответствующие требованиям безопасности, могут быть восстановлены и проданы на вторичном рынке или экспортированы. Оценщиков и операторов утилизации выбирают на тендерах, а в рамках их работы предусмотрено финансирование экологических программ за счет утилизационного сбора и «зеленых» субсидий.
Вопросы вызывает и то, что возраст автомобиля не всегда отражает его экологический класс. Например, пятнадцатилетний BMW или Mercedes может соответствовать стандарту «Евро-5», а более свежий местный Cobalt — только «Евро-2». Если ориентироваться исключительно на возраст, многие относительно чистые машины окажутся под запретом, а ежегодный сбор для некоторых автомобилей может быть сопоставим с их рыночной стоимостью или даже превышать её.
В других странах региона также обсуждаются меры по ограничению эксплуатации старых автомобилей, но подходы и критерии различаются. Например, в России недавно рассматривали штрафы за использование зимних шин не по сезону — это тоже связано с заботой об экологии и безопасности. Подробнее о том, как власти и автопроизводители реагируют на новые вызовы, можно узнать в материале о влиянии властей на выбор топлива и автопарк .
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