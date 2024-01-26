В Узбекистане стартовала сборка автомобилей BYD
На первом этапе автомобили будут собирать крупноузловым способом из готовых машинокомплектов. В год рассчитывают выпускать по 50 тысяч автомобилей. В дальнейшем производство планируют организовать по принципу полного цикла. Глава Узбекистана уже поручил в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тысяч в год. Стороны также договорились наладить в Узбекистане сборку электробусов BYD с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров. В знак дружбы и по случаю поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля BYD компания передала в дар Шавкату Мирзиееву огромный внедорожник Yangwang U8, пишет Forbes.
-
26.01.2024, 14:34
Молодежный китайский кроссовер с начала года подешевел на 300 тысяч рублей
Кроссовер Jetour Dashing изначально позиционировали в России как автомобиль для молодежи. Он привлекал внимание ярким дизайном, достаточно мощным турбомотором и современными опциями, но цена топовой версии превышала 3 млн рублей. В январе кроссовер ощутимо подешевел.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
26.01.2024, 12:36
В Россию везут KTM 390 Duke нового поколения: очередной мотосезон не за горами
Компания KTM представила 390 Duke нового поколения полгода назад, сейчас дилеры готовы привезти его в Россию. Этот легкий мотоцикл класса «Стрит» получил еще более мощный 400-кубовый мотор и отличается улучшенной динамикой и маневренностью.Читать далее
-
26.01.2024, 10:39
В России стартовали продажи нового Geely Atlas (раньше, чем ожидалось)
Российский офис Geely объявил о начале официальных продаж кроссовера Geely Atlas нового поколения. Автомобиль предложили в трех уровнях оснащения по цене от 2 844 990 рублей с учетом максимальной скидки.Читать далее
-
26.01.2024, 08:07
Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на АвтоВАЗе. За два года шведскому топ-менеджеру удалось серьезно нарастить производственные мощности UzAuto.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
-
26.01.2024, 14:34
Молодежный китайский кроссовер с начала года подешевел на 300 тысяч рублей
Кроссовер Jetour Dashing изначально позиционировали в России как автомобиль для молодежи. Он привлекал внимание ярким дизайном, достаточно мощным турбомотором и современными опциями, но цена топовой версии превышала 3 млн рублей. В январе кроссовер ощутимо подешевел.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
-
26.01.2024, 12:36
В Россию везут KTM 390 Duke нового поколения: очередной мотосезон не за горами
Компания KTM представила 390 Duke нового поколения полгода назад, сейчас дилеры готовы привезти его в Россию. Этот легкий мотоцикл класса «Стрит» получил еще более мощный 400-кубовый мотор и отличается улучшенной динамикой и маневренностью.Читать далее
-
26.01.2024, 10:39
В России стартовали продажи нового Geely Atlas (раньше, чем ожидалось)
Российский офис Geely объявил о начале официальных продаж кроссовера Geely Atlas нового поколения. Автомобиль предложили в трех уровнях оснащения по цене от 2 844 990 рублей с учетом максимальной скидки.Читать далее
-
26.01.2024, 08:07
Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на АвтоВАЗе. За два года шведскому топ-менеджеру удалось серьезно нарастить производственные мощности UzAuto.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий