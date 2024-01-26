В Узбекистане стартовала сборка автомобилей BYD

Ранее мы писали Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на ... Читать далее

«Узавтосаноат» и BYD договорились о запуске совместного проекта весной 2022 года. С конвейера будут сходить седаны Chazor (Destroer 05) и кроссоверы Song Plus. Эти автомобили уже продаются в Узбекистане, но до сих пор их везли из Китая. Обе модели оснащены гибридной силовой установкой, которая состоит из ДВС мощностью 110 сил и электромотора на 197 сил. У Song Plus также будет полностью электрическая полноприводная версия мощностью порядка 500 сил.

На первом этапе автомобили будут собирать крупноузловым способом из готовых машинокомплектов. В год рассчитывают выпускать по 50 тысяч автомобилей. В дальнейшем производство планируют организовать по принципу полного цикла. Глава Узбекистана уже поручил в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тысяч в год. Стороны также договорились наладить в Узбекистане сборку электробусов BYD с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров. В знак дружбы и по случаю поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля BYD компания передала в дар Шавкату Мирзиееву огромный внедорожник Yangwang U8, пишет Forbes.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах