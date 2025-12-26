Скрученный одометр теперь под запретом – что грозит продавцам и как это повлияет на рынок

26 декабря 2025, 06:13
В Узбекистане введут штрафы за продажу авто с измененным пробегом
Власти Узбекистана готовят новые меры для борьбы с мошенничеством на рынке авто. В центре внимания — скрученный пробег. Какие последствия ждут продавцов и покупателей? Подробности — в нашем материале.
В Узбекистане обсуждается инициатива, которая может серьезно изменить правила игры на рынке подержанных автомобилей. Депутаты Олий Мажлиса предложили ввести административную ответственность за продажу машин с измененными показаниями одометра. Законопроект уже вынесен на общественное обсуждение, и если его примут, продавцам таких авто грозят ощутимые штрафы.
Суть нововведения заключается в том, что продавец обязан сообщить покупателю о любых манипуляциях с одометром или о его замене до заключения сделки. Если эта информация скрыта, нарушителю придется заплатить штраф — от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин. Это достаточно весомая сумма, чтобы задуматься о последствиях попытки обмана.
Причиной появления такого законопроекта стали многочисленные случаи продажи автомобилей с искусственно заниженным пробегом. Особенно часто подобные схемы встречаются среди популярных моделей, которые активно используются в такси. За несколько лет эксплуатации такие машины могут пройти более 200 тысяч километров, но перед продажей их пробег «омолаживают» на десятки тысяч километров, чтобы повысить стоимость.
Владельцы не ограничиваются только изменением цифр на одометре. Перед продажей автомобиль тщательно подготавливают: проводят детейлинг, оклеивают кузов защитной пленкой, надевают чехлы на сиденья. Все это создает иллюзию свежести и скрывает следы интенсивной эксплуатации, а также возможные дефекты или перекрашенные детали.
Особую сложность в борьбе с такими махинациями создает техническая особенность бюджетных моделей UzAuto Motors. В их бортовой электронике отсутствует постоянная память о пробеге, поэтому после вмешательства все следы легко стираются. Это позволяет недобросовестным продавцам без особых усилий скрывать реальную историю автомобиля.
Введение штрафов должно стать сдерживающим фактором для тех, кто привык зарабатывать на доверчивости покупателей. Законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и защиту интересов граждан, приобретающих подержанные автомобили. Ожидается, что новые правила помогут снизить уровень мошенничества и сделают рынок более честным.
Пока закон находится на стадии обсуждения, эксперты и участники рынка внимательно следят за развитием ситуации. Если инициатива будет одобрена, Узбекистан станет одной из немногих стран региона, где за скрученный пробег предусмотрена административная ответственность. Это может стать примером для соседних государств, где проблема подделки пробега также стоит остро.
