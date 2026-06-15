72 тысячи в год или на свалку: старые машины попадают под запрет с 2027 года

В Узбекистане вводят запрет на эксплуатацию старых авто с 2027 года

Власти Узбекистана готовят масштабные перемены для владельцев автомобилей старше 30 лет: с 2027 года вводится ежегодная экологическая плата и запрет на использование машин с высоким уровнем вредных выбросов. Новая система утилизации и компенсаций уже обсуждается, а детали вызывают много вопросов. Почему это важно для всех, кто следит за рынком авто - разбираемся в деталях.

Власти Узбекистана готовят масштабные перемены для владельцев автомобилей старше 30 лет: с 2027 года вводится ежегодная экологическая плата и запрет на использование машин с высоким уровнем вредных выбросов. Новая система утилизации и компенсаций уже обсуждается, а детали вызывают много вопросов. Почему это важно для всех, кто следит за рынком авто - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость из Узбекистана может стать тревожным сигналом: страна готовится к радикальным переменам в отношении старых автомобилей. Уже с 2027 года эксплуатация и перерегистрация машин, признанных экологически вредными, окажется под запретом, а владельцам авто старше 30 лет придется ежегодно платить внушительную сумму в качестве компенсации за вред экологии. Это решение напрямую затрагивает не только местный рынок, но и может повлиять на подход к старым авто в других странах СНГ.

Согласно проекту, который сейчас проходит общественное обсуждение, с 1 января 2027 года все владельцы транспортных средств, выпущенных 30 и более лет назад, будут обязаны ежегодно вносить экологическую компенсацию - 30 БРВ, что на сегодняшний день составляет 12 360 000 сумов или порядка 72 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. При этом эксплуатация и перерегистрация автомобилей, попавших в «вредную» экологическую категорию, будет полностью запрещена. Такие машины снимут с учета, а исключение сделают только для антикварных экземпляров. Однако критерии, по которым авто признают вредными, пока не раскрыты, что вызывает опасения у многих владельцев.

Внедрение системы утилизации пройдет поэтапно: сначала с 2026 года под нее попадут легковые автомобили (категория M1), затем с 2027 года - микроавтобусы, автобусы и грузовики (M2, M3, N1, N2, N3), а с 2030 года - весь колесный транспорт. При этом экологическая плата для машин старше 30 лет вводится сразу для всех типов транспорта, независимо от этапа.

Владельцы смогут сдать старое авто на утилизацию и получить компенсацию - либо деньгами, либо ваучером на покупку нового автомобиля. Для этого потребуется пройти техосмотр, после чего через электронную платформу подается заявка на оценку. Оценщик обязан вынести решение в течение пяти рабочих дней, а итоговая сумма компенсации и условия фиксируются в договоре. Ваучеры можно будет использовать у официальных дилеров, а остаток стоимости нового авто оплатить в рассрочку на срок более года. Ваучер действует полгода с момента выдачи.

Не все автомобили, сданные на утилизацию, отправятся на переработку: машины младше 10 лет и соответствующие требованиям безопасности могут быть восстановлены и проданы на вторичном рынке или экспортированы. Оценщиков и операторов утилизации выберут на тендерах, а финансирование их работы обеспечит Государственный целевой фонд устранения экологических проблем за счет утилизационного сбора и «зеленых» субсидий.

Вопросы вызывает и то, что возраст автомобиля не всегда отражает его экологический класс. Например, пятнадцатилетний BMW или Mercedes может соответствовать стандарту Евро 5, а более свежий местный Cobalt - только Евро 2. Если ориентироваться только на возраст, многие относительно чистые машины окажутся под запретом, а сумма ежегодной платы для некоторых авто будет сопоставима или даже выше их рыночной стоимости.

Для сравнения, в других странах региона также обсуждаются меры по ограничению эксплуатации старых автомобилей, но подходы и критерии различаются. Например, в России недавно обсуждались штрафы за использование зимних шин не по сезону, что также связано с заботой об экологии и безопасностью - подробнее об этом можно узнать в материале о новых штрафах за зимние шины летом.

В целом, инициатива Узбекистана может стать примером для других стран, где проблема старых и экологически опасных автомобилей стоит остро. Важно учитывать, что подобные меры требуют четких критериев и прозрачных процедур, чтобы не допустить несправедливых ограничений для владельцев технически исправных и относительно чистых машин. Для автолюбителей это повод заранее задуматься о будущем своего транспорта и внимательно следить за изменениями в законодательстве.