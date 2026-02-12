Почему банки перестали выдавать автокредиты и как теперь получить займ на покупку машины в Узбекистане

12 февраля 2026, 08:37
В Узбекистане заблокировали оформление автокредитов: новые правила доступа к данным
В Узбекистане заблокировали оформление автокредитов: новые правила доступа к данным
С 6 февраля 2026 года автокредиты в Узбекистане оказались под угрозой: банки лишились автоматического доступа к персональным данным клиентов. Теперь для оформления займа требуется вручную разрешить доступ через госпортал. Что изменилось и как действовать - в материале.
Для российских автолюбителей, следящих за ситуацией на зарубежных рынках, новость из Узбекистана может стать тревожным сигналом: с февраля 2026 года в стране фактически остановлена выдача автокредитов. Причина - ужесточение контроля над персональными данными граждан, что напрямую влияет на доступность кредитных продуктов, включая займы на покупку автомобилей.
Теперь банки и финансовые организации не могут автоматически получать сведения о клиентах для проверки кредитной истории и идентификации личности. Это решение принято после масштабной утечки данных миллионов граждан, что вызвало волну опасений по поводу безопасности личной информации. В результате, оформление автокредита стало возможным только при условии, что сам заемщик вручную откроет доступ к своим данным через специальные государственные порталы.
Раньше процесс был прост: достаточно было согласиться на обработку данных, и банк самостоятельно запрашивал всю необходимую информацию. Теперь же, если клиент не предоставит индивидуальное разрешение, система автоматически блокирует любой запрос, и даже при идеальной кредитной истории банк вынужден отказать в выдаче кредита.
Для получения автокредита гражданам Узбекистана теперь необходимо пройти несколько шагов. Сначала - авторизация на портале id.egov.uz или в приложении MyGov. Затем - переход в раздел управления персональными данными, где в списке организаций нужно выбрать конкретный банк и вручную разрешить ему доступ. Только после этого заявка на кредит будет рассмотрена. Альтернативный вариант - личное посещение центра государственных услуг, где можно оформить разрешение офлайн, пишет autostrada.uz.
Эксперты по кибербезопасности подчеркивают: открывать доступ стоит только тому банку, с которым ведется сделка в данный момент. После завершения оформления кредита рекомендуется сразу закрыть доступ, чтобы минимизировать риски несанкционированного использования данных. Такой подход перекладывает ответственность за сохранность информации на самого пользователя, что требует большей внимательности и осознанности при работе с цифровыми сервисами.
Введение новых правил стало ответом на громкий скандал с утечкой данных, однако для автолюбителей это обернулось серьезными неудобствами. Теперь оформление кредита на покупку автомобиля требует дополнительных действий и времени, а любая ошибка или забывчивость может привести к отказу в займе. Банки, в свою очередь, вынуждены перестраивать внутренние процессы и информировать клиентов о новых требованиях.
Ситуация в Узбекистане наглядно демонстрирует, как вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных могут напрямую влиять на доступность финансовых услуг. Для россиян это может стать поводом задуматься о собственных цифровых привычках и готовности к возможным переменам в банковской сфере.
Похожие материалы
-
12.02.2026, 08:16
Маркировка автозапчастей в России продлена: как изменится рынок и цены
Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
12.02.2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.Читать далее
-
12.02.2026, 00:12
Nissan X-Trail снова доступен в России - цена ниже Haval и Chery
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Его стоимость стартует от 2,95 млн рублей. Модель оказалась дешевле ближайших конкурентов. Официальные поставки пока не возобновлены.Читать далее
-
11.02.2026, 21:28
Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям
Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
11.02.2026, 20:58
Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках
В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:50
Редкий универсал Edsel Bermuda 1958 года: единственный шанс на восстановление
Edsel Bermuda 1958 года - редкий универсал, выпускавшийся всего один год. Необычный дизайн, мощный V8 и ограниченный тираж делают его желанным трофеем для ценителей классики. Сейчас этот экземпляр нуждается в полном восстановлении.Читать далее
-
11.02.2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:14
Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России
На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы
-
12.02.2026, 08:16
Маркировка автозапчастей в России продлена: как изменится рынок и цены
Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.Читать далее
-
12.02.2026, 06:18
Сравнение Лада Гранта и Лада Искра: эксплуатация, затраты и нюансы владения — отзыв владельца
Сравнение Лады Гранты и Лады Искры на основе реального опыта эксплуатации выявило неожиданные детали. В материале - нюансы владения, расходы, доработки и подводные камни, которые не видны в рекламе. Практический взгляд на выбор между двумя популярными моделями.Читать далее
-
12.02.2026, 05:38
Lada Iskra 2025: плюсы и минусы после первых 300 км эксплуатации
Lada Iskra 2025 с бензиновым двигателем 1.6 и механической коробкой передач прошла первые 300 км. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон, нюансы салона, подвески и оснащения. Почему этот автомобиль вызывает споры среди автолюбителей - в нашем обзоре.Читать далее
-
12.02.2026, 00:12
Nissan X-Trail снова доступен в России - цена ниже Haval и Chery
В Россию вернулся популярный кроссовер Nissan X-Trail. Его стоимость стартует от 2,95 млн рублей. Модель оказалась дешевле ближайших конкурентов. Официальные поставки пока не возобновлены.Читать далее
-
11.02.2026, 21:28
Делимобиль запускает масштабный выкуп облигаций трех серий по новым условиям
Рынок удивлен решением Делимобиля. Компания меняет подход к своим обязательствам. Инвесторы ждут новых подробностей. Эксперты обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
11.02.2026, 20:58
Tenet или Lepas: что скрывает новый бренд из Китая — домыслы и факты о будущих новинках
В Санкт-Петербурге замечены первые кроссоверы Lepas, прибывшие из Китая через Киргизию. Машины не поступят в продажу, а предназначены для закрытого показа российским партнерам. Почему это событие вызвало интерес у рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:50
Редкий универсал Edsel Bermuda 1958 года: единственный шанс на восстановление
Edsel Bermuda 1958 года - редкий универсал, выпускавшийся всего один год. Необычный дизайн, мощный V8 и ограниченный тираж делают его желанным трофеем для ценителей классики. Сейчас этот экземпляр нуждается в полном восстановлении.Читать далее
-
11.02.2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:14
Autorepar начал продажи новых комплектов ГРМ для популярных иномарок в России
На российском рынке появились сертифицированные комплекты ГРМ Autorepar для популярных европейских и азиатских авто. Что это значит для владельцев, какие преимущества и где купить - разбираемся подробно.Читать далее