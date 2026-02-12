Почему банки перестали выдавать автокредиты и как теперь получить займ на покупку машины в Узбекистане

В Узбекистане заблокировали оформление автокредитов: новые правила доступа к данным

С 6 февраля 2026 года автокредиты в Узбекистане оказались под угрозой: банки лишились автоматического доступа к персональным данным клиентов. Теперь для оформления займа требуется вручную разрешить доступ через госпортал. Что изменилось и как действовать - в материале.

Для российских автолюбителей, следящих за ситуацией на зарубежных рынках, новость из Узбекистана может стать тревожным сигналом: с февраля 2026 года в стране фактически остановлена выдача автокредитов. Причина - ужесточение контроля над персональными данными граждан, что напрямую влияет на доступность кредитных продуктов, включая займы на покупку автомобилей.

Теперь банки и финансовые организации не могут автоматически получать сведения о клиентах для проверки кредитной истории и идентификации личности. Это решение принято после масштабной утечки данных миллионов граждан, что вызвало волну опасений по поводу безопасности личной информации. В результате, оформление автокредита стало возможным только при условии, что сам заемщик вручную откроет доступ к своим данным через специальные государственные порталы.

Раньше процесс был прост: достаточно было согласиться на обработку данных, и банк самостоятельно запрашивал всю необходимую информацию. Теперь же, если клиент не предоставит индивидуальное разрешение, система автоматически блокирует любой запрос, и даже при идеальной кредитной истории банк вынужден отказать в выдаче кредита.

Для получения автокредита гражданам Узбекистана теперь необходимо пройти несколько шагов. Сначала - авторизация на портале id.egov.uz или в приложении MyGov. Затем - переход в раздел управления персональными данными, где в списке организаций нужно выбрать конкретный банк и вручную разрешить ему доступ. Только после этого заявка на кредит будет рассмотрена. Альтернативный вариант - личное посещение центра государственных услуг, где можно оформить разрешение офлайн, пишет autostrada.uz.

Эксперты по кибербезопасности подчеркивают: открывать доступ стоит только тому банку, с которым ведется сделка в данный момент. После завершения оформления кредита рекомендуется сразу закрыть доступ, чтобы минимизировать риски несанкционированного использования данных. Такой подход перекладывает ответственность за сохранность информации на самого пользователя, что требует большей внимательности и осознанности при работе с цифровыми сервисами.

Введение новых правил стало ответом на громкий скандал с утечкой данных, однако для автолюбителей это обернулось серьезными неудобствами. Теперь оформление кредита на покупку автомобиля требует дополнительных действий и времени, а любая ошибка или забывчивость может привести к отказу в займе. Банки, в свою очередь, вынуждены перестраивать внутренние процессы и информировать клиентов о новых требованиях.

Ситуация в Узбекистане наглядно демонстрирует, как вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных могут напрямую влиять на доступность финансовых услуг. Для россиян это может стать поводом задуматься о собственных цифровых привычках и готовности к возможным переменам в банковской сфере.