В Великобритании обновили учебные катера для военно-морского флота – впервые за 50 лет (фото)
Однако, в прошлом году было принято решение заменить старую флотилию современными, более эффективными и простыми в эксплуатации учебными лодками.
В 2022 году курсанты начали обучение на новых лодках Vahana. Суда имеют длину 15 метров и приводятся в действие двумя реактивными двигателями, вместо пропеллеров, которые были установлены на старых лодках. Максимальная скорость, которую могут развивать эти реактивные катера - 40 узлов или 74 км/ч.
Курсанты также могут жить и работать на борту этих лодок. Здесь есть все для того, чтобы нормально разместиться: койки, душевая кабина, бойлер, микроволновая печь.
Лодки имеют модульную конструкцию, поэтому в техническом плане эксплуатировать их довольно легко. На суднах установлено современное оборудование, обеспечивающее оптимальное обучение, аналогичное тому, которое курсанты могли бы получить на морских судах.
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