В Великобритании построили спорткар, управляемый движением головы и дыханием
Сэм Шмидт стремился стать чемпионом IndyCar с 5 лет, и он добился этого, выиграв Indy 500 на гоночной трассе в Лас-Вегасе в 1999 году. Ему пророчили отличную гоночную карьеру.
6 января 2000 года Шмидт разбился во время тренировочного круга на автодроме Уолта Диснея в Орландо, серьезно повредив спинной мозг. Врачи сказали ему, что он, вероятно, будет находиться на искусственной вентиляции легких до конца своей жизни. Спустя шесть недель ему отключили аппарат искусственной вентиляции легких, но поставили диагноз паралич конечностей.
В то время он попрощался с мечтой снова участвовать в гонках. Спустя год после аварии Шмидт основал Schmidt Peterson Motorsports. Его команда, теперь известная как Arrow McLaren SP, выиграла 12 гонок IndyCar.
Тем не менее, желание участвовать в гонках побудило Шмидта построить гоночную машину, на которой он мог бы водить, несмотря на свою инвалидность. Начиная с 2013 года его фирма начала работать с инженерами технологической компании Arrow Electronics, результатом проекта стал SAM Car, где SAM, означае «полуавтономную мобильность».
«Эрроу пришел с идеей построить машину для тех, кто не может пользоваться руками и ногами. И это был потрясающий опыт», - сказал Шмидт.
8 июля последняя версия автомобиля SAM с модифицированным двигателем Chevrolet Corvette C8 Stingray V8 выехала на легендарную трассу в Гудвуде на юге Англии, за рулем спорткара был сам Шмидт.
Управление автомобилем происходит через специальные датчики, которые размещены на голове и в специальных очках, оснащенных инфракрасными датчиками, которые отслеживаются инфракрасными камерами, установленными на приборной панели, они определяют движения головы. Для ускорения и торможения Шмидт использует свое дыхание, вдох и выдох через датчик давления.
Во время заезда рядом со Шмидтом находился штурман готовый взять на себя управление в чрезвычайной ситуации. Шмидт отметил, что эта технология может оказать широкое влияние на помощь людям с ограниченными возможностями.
«Эта технология может быть использована в промышленных целях, чтобы вернуть людей к работе. Вы можете управлять поездом, вы можете управлять вилочным погрузчиком или краном». Шмидт ставит перед собой высокие цели: «Нет предела... Я слышал, они продают билеты на космическую станцию!»
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