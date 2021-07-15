В Великобритании запретят продажу дизельных грузовиков в 2040 году
В Великобритании в рамках правительственного плана по сокращению выбросов углерода с 2040 года будет запрещена продажа всех дизельных грузовиков. Продажа небольших грузовых автомобилей с дизельным двигателем (HGV) будет запрещена с 2035 года, а через пять лет — более 26 тонн.
Нулевых выбросов углерода к Великобритания планирует достичь к 2050 году. Напомним, что в ноябре прошлого года премьер-министр объявил о запрете продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов с 2040 по 2030 год. Запрет будет применяться к новым гибридным автомобилям и фургонам с 2035 года.
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