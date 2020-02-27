27 февраля 2020, 21:38
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже, чем дизельные автомобили
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Фото: whatcar.com
Британские журналисты сравнили стоимость заправки Hyundai Ioniq Electric и дизельного Q7. Значительного снижения эксплуатационных расходов, как обещали власти, они не обнаружили. Напротив, электрокар оказался прожорливее дизеля.
Фото: whatcar.com
Фото: whatcar.com
Фото: whatcar.com
Фото: whatcar.com
Фото: whatcar.com
Фото: whatcar.com
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По итогам 2019 года в Великобритании продажи электромобилей составили 1,6% от всех продаж новых автомобилей, но это на 144% больше, чем в 2018 году. Но по прогнозам Bloomberg, уже к 2026 году каждый пятый проданный автомобиль будет электрифицирован. В настоящее время в стране улучшают инфраструктуру для электромобилей, выделяют деньги для установки зарядных станций. По данным Zap Map, в настоящее время в Великобритании насчитывается более 10 600 пунктов зарядки, обеспечивающих подключение почти 30 000 автомобилей.
Как пишет издание Whatcar?, более 80% владельцев электрокаров заряжают автомобили дома, потому что так удобнее и дешевле, особенно, если делать это ночью. Зарядка электромобиля с батареей небольшого размера, такой как Hyundai Ioniq Electric, обойдется в 1,88 фунтов стерлингов (160 рублей), а вот заправка Audi E-tron будет стоить 4,66 фунтов (396 рублей). Но не все автовладельцы имеют возможность заряжать автомобили дома. Половина будет пользоваться общественными зарядными устройствами. В Великобритании есть медленные (3 кВт) зарядные станции, они бесплатны. Но иногда необходимо зарядить автомобиль быстрее. И для Hyundai Ioniq Electric это будет стоить 45,89 фунтов стерлингов (3 900 рублей).
Журналисты Whatcar? посчитали, что дизельный Audi Q7 50 TDI в среднем обходится в 22 пенса (19 рублей) за милю. При зарядке Ionity E-tron на платных быстрых зарядных станций будет стоить 34 пенса (29 рублей) за милю. В Великобритании также есть общественные зарядные станции с меньшей скоростью и стоит электричество там дешевле. Некоторые операторы предлагают приобрести абонемент на месяц. Корреспондент Whatcar? также столкнулся со скрытыми платежами. В некоторых местах необходимо еще заплатить и за парковку, что существенно увеличит расходы. Также, владельцы зарядных станций берут плату за холостой режим — от 35 пенсов до 10 фунтов. Если автомобиль зарядился, место необходимо сразу освободить.
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