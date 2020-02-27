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27 февраля 2020, 21:38

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже, чем дизельные автомобили

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Фото: whatcar.com
Британские журналисты сравнили стоимость заправки Hyundai Ioniq Electric и дизельного Q7. Значительного снижения эксплуатационных расходов, как обещали власти, они не обнаружили. Напротив, электрокар оказался прожорливее дизеля.
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили

Фото: whatcar.com

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили

Фото: whatcar.com

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили

Фото: whatcar.com

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили

Фото: whatcar.com

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили

Фото: whatcar.com

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили

Фото: whatcar.com

В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили
В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже чем дизельные автомобили
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Великобритания к 2030 году планирует запретить продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Автовладельцы и автозаводы не очень рады таким быстрым темпам. Первые ратуют за то, что в стране нет инфраструктуры, вторые, что им не перестроиться в такие короткие сроки. Тем не менее, в ближайший год в продажу поступит не менее 23 новых полностью электрических моделей, а также множество гибридных версий.

По итогам 2019 года в Великобритании продажи электромобилей составили  1,6% от всех продаж новых автомобилей, но это на 144% больше, чем в 2018 году. Но по прогнозам Bloomberg, уже к 2026 году каждый пятый проданный автомобиль будет электрифицирован. В настоящее время в стране улучшают  инфраструктуру для электромобилей, выделяют деньги для установки зарядных станций. По данным Zap Map, в настоящее время в Великобритании насчитывается более 10 600 пунктов зарядки, обеспечивающих подключение почти 30 000 автомобилей. 

Как пишет издание Whatcar?, более 80% владельцев электрокаров заряжают автомобили дома, потому что так удобнее и дешевле, особенно, если делать это ночью. Зарядка электромобиля с батареей небольшого размера, такой как Hyundai Ioniq Electric, обойдется в 1,88 фунтов стерлингов (160 рублей), а вот заправка Audi E-tron будет стоить 4,66 фунтов (396 рублей). Но не все автовладельцы имеют возможность заряжать автомобили дома. Половина будет пользоваться общественными зарядными устройствами. В Великобритании есть медленные (3 кВт) зарядные станции, они бесплатны. Но иногда необходимо зарядить автомобиль быстрее. И для Hyundai Ioniq Electric это будет стоить 45,89 фунтов стерлингов (3 900 рублей).

Журналисты Whatcar? посчитали, что дизельный Audi Q7 50 TDI в среднем обходится в 22 пенса (19 рублей) за милю. При зарядке Ionity E-tron на платных быстрых зарядных станций будет стоить 34 пенса (29 рублей) за милю. В Великобритании также есть общественные зарядные станции с меньшей скоростью и стоит электричество там дешевле. Некоторые операторы предлагают приобрести абонемент на месяц. Корреспондент Whatcar? также столкнулся со скрытыми платежами. В некоторых местах необходимо еще заплатить и за парковку, что существенно увеличит расходы. Также, владельцы зарядных станций берут плату за холостой режим — от 35 пенсов до 10 фунтов. Если автомобиль зарядился, место необходимо сразу освободить.

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Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
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В Великобритании заряжать электрокары оказалось дороже, чем дизельные автомобили
{{material_129061}}Великобритания к 2030 году планирует запретить продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Автовладельцы и автозаводы не очень рады таким быстрым темпам. Первые ратуют за то, что в стране нет инфраструктуры, вторые, что им не перестроиться в такие короткие сроки. Тем не менее, в ближайший год в продажу поступит не менее 23 новых полностью электрических моделей, а также множество гибридных версий.По итогам 2019 года в Великобритании продажи электромобилей составили  1,6% от всех продаж новых автомобилей, но это на 144% больше, чем в 2018 году. Но по прогнозам Bloomberg, уже к 2026 году каждый пятый проданный автомобиль будет электрифицирован. В настоящее время в стране улучшают  инфраструктуру для электромобилей, выделяют деньги для установки зарядных станций. По данным Zap Map, в настоящее время в Великобритании насчитывается более 10 600 пунктов зарядки, обеспечивающих подключение почти 30 000 автомобилей. Как пишет издание Whatcar?, более 80% владельцев электрокаров заряжают автомобили дома, потому что так удобнее и дешевле, особенно, если делать это ночью. Зарядка электромобиля с батареей небольшого размера, такой как Hyundai Ioniq Electric, обойдется в 1,88 фунтов стерлингов (160 рублей), а вот заправка Audi E-tron будет стоить 4,66 фунтов (396 рублей). Но не все автовладельцы имеют возможность заряжать автомобили дома. Половина будет пользоваться общественными зарядными устройствами. В Великобритании есть медленные (3 кВт) зарядные станции, они бесплатны. Но иногда необходимо зарядить автомобиль быстрее. И для Hyundai Ioniq Electric это будет стоить 45,89 фунтов стерлингов (3 900 рублей).Журналисты Whatcar? посчитали, что дизельный Audi Q7 50 TDI в среднем обходится в 22 пенса (19 рублей) за милю. При зарядке Ionity E-tron на платных быстрых зарядных станций будет стоить 34 пенса (29 рублей) за милю. В Великобритании также есть общественные зарядные станции с меньшей скоростью и стоит электричество там дешевле. Некоторые операторы предлагают приобрести абонемент на месяц. Корреспондент Whatcar? также столкнулся со скрытыми платежами. В некоторых местах необходимо еще заплатить и за парковку, что существенно увеличит расходы. Также, владельцы зарядных станций берут плату за холостой режим — от 35 пенсов до 10 фунтов. Если автомобиль зарядился, место необходимо сразу освободить.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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