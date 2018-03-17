17 марта 2018, 12:34
В водительские права хотят добавить согласие на донорство органов
Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Минздравом выступили с инициативой добавить в водительское удостоверение новую графу. В ней водителям предложат заранее отметить – согласны они или нет на посмертное донорство органов.
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Сейчас в России донорство регламентируется принятым в 1992 году законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Посмертная пересадка органов запрещена, если человек, его близкие или законный представитель заявили о несогласии на донорство. Иначе действует презумпция согласия. Ранее известный российский врач-онколог и общественный деятель Шамиль Ганцев уже предлагал внести в водительское удостоверение пункт о донорстве. В качестве примера он приводил британского автогонщика Джастина Уилсона, который после гибели стал донором для шести человек.
По мнению экспертов, в ближайшие пять лет смертность на дорогах в нашей стране будет только возрастать. Основные причины этого – увеличение среднего возраста водителей, старение и износ автопарка, формальная и неэффективная процедура техосмотра, а также плачевное состояние дорог в сочетании с ростом числа автомобилей.
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