17 марта 2018, 12:34

В водительские права хотят добавить согласие на донорство органов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Минздравом выступили с инициативой добавить в водительское удостоверение новую графу. В ней водителям предложат заранее отметить – согласны они или нет на посмертное донорство органов.
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Сейчас Минздрав работает над новым законопроектом о донорстве органов. Он, в частности, предусматривает создание специального реестра доноров России. Также предлагается добавить в водительские права графу о согласии стать донором в случае смертельного ДТП. Если данную инициативу поддержат, уже в ближайшее время водители смогут выразить свое решение относительно донорства при получении или замене прав. По мнению авторов законопроекта, многие граждане готовы подписать согласие стать донорами, но откладывают это решение, боясь длительных бюрократических процедур.

Сейчас в России донорство регламентируется принятым в 1992 году законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Посмертная пересадка органов запрещена, если человек, его близкие или законный представитель заявили о несогласии на донорство. Иначе действует презумпция согласия. Ранее известный российский врач-онколог и общественный деятель Шамиль Ганцев уже предлагал внести в водительское удостоверение пункт о донорстве. В качестве примера он приводил британского автогонщика Джастина Уилсона, который после гибели стал донором для шести человек.

По мнению экспертов, в ближайшие пять лет смертность на дорогах в нашей стране будет только возрастать. Основные причины этого – увеличение среднего возраста водителей, старение и износ автопарка, формальная и неэффективная процедура техосмотра, а также плачевное состояние дорог в сочетании с ростом числа автомобилей.
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В водительские права хотят добавить согласие на донорство органов
{{material_121673}}Сейчас Минздрав работает над новым законопроектом о донорстве органов. Он, в частности, предусматривает создание специального реестра доноров России. Также предлагается добавить в водительские права графу о согласии стать донором в случае смертельного ДТП. Если данную инициативу поддержат, уже в ближайшее время водители смогут выразить свое решение относительно донорства при получении или замене прав. По мнению авторов законопроекта, многие граждане готовы подписать согласие стать донорами, но откладывают это решение, боясь длительных бюрократических процедур.Сейчас в России донорство регламентируется принятым в 1992 году законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Посмертная пересадка органов запрещена, если человек, его близкие или законный представитель заявили о несогласии на донорство. Иначе действует презумпция согласия. Ранее известный российский врач-онколог и общественный деятель Шамиль Ганцев уже предлагал внести в водительское удостоверение пункт о донорстве. В качестве примера он приводил британского автогонщика Джастина Уилсона, который после гибели стал донором для шести человек.По мнению экспертов, в ближайшие пять лет смертность на дорогах в нашей стране будет только возрастать. Основные причины этого – увеличение среднего возраста водителей, старение и износ автопарка, формальная и неэффективная процедура техосмотра, а также плачевное состояние дорог в сочетании с ростом числа автомобилей.
2018-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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