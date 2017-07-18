18 июля 2017, 20:04

В Волгограде состоялась презентация первого российского электробуса

Жители Волгограда первыми увидели новую разработку компании Volgabus. Первый российский электробус, работающий без использования топлива, был представлен российской публике.
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Для перевозки пассажиров новому автобусу не требуется бензин: 12-метровый Volgabus работает исключительно на электроприводе. Транспорт получил название «СитиРитм-12Е». В ходе проведения презентации руководство компании продемонстрировало присутствующим все возможности электробуса. У новой разработки есть все шансы стать основным городским транспортом - будущим пассажирам наверняка понравится мощная система кондиционирования, бесшумная работа и отличная маневренность.

Единственное, что может помещать повсеместному распространению электрического автобуса - это цена. В среднем она на 25-30% выше стоимости обычных троллейбусов, но производитель уверяет, что начало серийного производства способно решить эту проблему.

Автобус оснащен литий-полимерными батареями российского производства. Каждая из них прослужит не менее 10 лет. Также электробус снабдили двигателем отечественного производства, способный генерировать мощность до до 115 кВт, а автоматическая трансмиссия позволит пассажирскому транспорту демонстрировать завидную динамику, несмотря на внушительные габариты.

Новинка обладает низким полом, что сделает его доступным для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время компания планирует начать дорожные испытания автобуса в нескольких регионах России.

Дизайн и тюнинг Волгабас

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В Волгограде состоялась презентация первого российского электробуса
{{material_120089}}Для перевозки пассажиров новому автобусу не требуется бензин: 12-метровый Volgabus работает исключительно на электроприводе. Транспорт получил название «СитиРитм-12Е». В ходе проведения презентации руководство компании продемонстрировало присутствующим все возможности электробуса. У новой разработки есть все шансы стать основным городским транспортом - будущим пассажирам наверняка понравится мощная система кондиционирования, бесшумная работа и отличная маневренность.Единственное, что может помещать повсеместному распространению электрического автобуса - это цена. В среднем она на 25-30% выше стоимости обычных троллейбусов, но производитель уверяет, что начало серийного производства способно решить эту проблему.Автобус оснащен литий-полимерными батареями российского производства. Каждая из них прослужит не менее 10 лет. Также электробус снабдили двигателем отечественного производства, способный генерировать мощность до до 115 кВт, а автоматическая трансмиссия позволит пассажирскому транспорту демонстрировать завидную динамику, несмотря на внушительные габариты.Новинка обладает низким полом, что сделает его доступным для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время компания планирует начать дорожные испытания автобуса в нескольких регионах России.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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