В Волгограде состоялась презентация первого российского электробуса
Единственное, что может помещать повсеместному распространению электрического автобуса - это цена. В среднем она на 25-30% выше стоимости обычных троллейбусов, но производитель уверяет, что начало серийного производства способно решить эту проблему.
Автобус оснащен литий-полимерными батареями российского производства. Каждая из них прослужит не менее 10 лет. Также электробус снабдили двигателем отечественного производства, способный генерировать мощность до до 115 кВт, а автоматическая трансмиссия позволит пассажирскому транспорту демонстрировать завидную динамику, несмотря на внушительные габариты.
Новинка обладает низким полом, что сделает его доступным для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время компания планирует начать дорожные испытания автобуса в нескольких регионах России.
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