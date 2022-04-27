27 апреля 2022, 16:31
В Воронеже попался водитель, накопивший почти 600 неоплаченных штрафов
Воронежские полицейские задержали водителя на стареньком автомобиле Honda, который умудрился накопить более полутысячи неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Большинство из них выписаны за превышение скорости на общую сумму почти в 500 тысяч рублей.
Дарья Климова Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
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Водителя остановили в Воронеже на улице Димитрова и вызвали на место сотрудников службы судебных приставов. Учитывая внушительную сумму долга, на месте 31-летний водитель погасить ее не смог, поэтому временно лишился автомобиля. Старенькую Honda Airwave увезли на эвакуаторе на спецстоянку. Отметим, что Honda Airwave – модель достаточно редкая. Японская компания построила его на базе хэтчбека Fit/Jazz, выпускала с 2005 по 2010 год и продавала исключительно на внутреннем рынке.
Упомянутые модели: Honda Airwave
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