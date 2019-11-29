29 ноября 2019, 00:01
В Воронежской области появилась светодиодная разметка
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Фото: ФКУ УПРДОР Москва-Харьков
На аварийно-опасном участке трассы Р298 «Курск – Саратов» в Воронежской области установили светящуюся разметку. Вмонтированные в дорожное покрытие светодиоды обозначают осевую линию и края дороги.
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С наступлением темноты светодиоды включаются. Разметка динамическая и выглядит как яркие мигающие маячки на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Местные водители так и прозвали этот 3-километровый участок трассы – «взлетная полоса». Мнения разделились. Одни считают идею полезной. Другие жалуются, что мигание раздражает и отвлекает внимание. Третьи уверены, что зимой разметку просто занесет снегом.
Участок со 164-го по 167-й километр автодороги Р-298 – очень опасный. Затяжной подъем в гору завершается поворотом. Трасса не просматривается. Нередко водители решаются на опасные обгоны, которые приводят к страшным ДТП. Например, в результате столкновения трех автомобилей 15 января 2019 года на 166-м километре заживо сгорели 8 человек.
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