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29 ноября 2019, 00:01

В Воронежской области появилась светодиодная разметка

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Фото: ФКУ УПРДОР Москва-Харьков
На аварийно-опасном участке трассы Р298 «Курск – Саратов» в Воронежской области установили светящуюся разметку. Вмонтированные в дорожное покрытие светодиоды обозначают осевую линию и края дороги.
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Светодиодные лампы намертво вмонтированы в дорожное полотно и закреплены специальным двухкомпонентным клеем. Оторвать и украсить ими садовый участок не получится, заверили в пресс-службе оператора трассы, ФКУ «Упрдор Москва – Харьков». Светильники устойчивы к наездам тяжелых грузовиков и к перепадам температуры. Система полностью автономна, питается от встроенных солнечных батарей и не нуждается в обслуживании.

С наступлением темноты светодиоды включаются. Разметка динамическая и выглядит как яркие мигающие маячки на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Местные водители так и прозвали этот 3-километровый участок трассы – «взлетная полоса». Мнения разделились. Одни считают идею полезной. Другие жалуются, что мигание раздражает и отвлекает внимание. Третьи уверены, что зимой разметку просто занесет снегом. 

Участок со 164-го по 167-й километр автодороги Р-298 – очень опасный. Затяжной подъем в гору завершается поворотом. Трасса не просматривается. Нередко водители решаются на опасные обгоны, которые приводят к страшным ДТП. Например, в результате столкновения трех автомобилей 15 января 2019 года на 166-м километре заживо сгорели 8 человек. 

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В Воронежской области появилась светодиодная разметка
{{material_127299}}Светодиодные лампы намертво вмонтированы в дорожное полотно и закреплены специальным двухкомпонентным клеем. Оторвать и украсить ими садовый участок не получится, заверили в пресс-службе оператора трассы, ФКУ «Упрдор Москва – Харьков». Светильники устойчивы к наездам тяжелых грузовиков и к перепадам температуры. Система полностью автономна, питается от встроенных солнечных батарей и не нуждается в обслуживании.С наступлением темноты светодиоды включаются. Разметка динамическая и выглядит как яркие мигающие маячки на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Местные водители так и прозвали этот 3-километровый участок трассы – «взлетная полоса». Мнения разделились. Одни считают идею полезной. Другие жалуются, что мигание раздражает и отвлекает внимание. Третьи уверены, что зимой разметку просто занесет снегом. Участок со 164-го по 167-й километр автодороги Р-298 – очень опасный. Затяжной подъем в гору завершается поворотом. Трасса не просматривается. Нередко водители решаются на опасные обгоны, которые приводят к страшным ДТП. Например, в результате столкновения трех автомобилей 15 января 2019 года на 166-м километре заживо сгорели 8 человек. 
2019-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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