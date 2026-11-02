Как поездка с 11-летней школьницей на BMW закончилась в кювете

В Войбокало после аварии с BMW госпитализировали трех человек

Ночная поездка закончилась за пределами дороги. Медики приняли троих пострадавших после столкновения с деревом. Проверка обстоятельств продолжается в Кировском районе Ленинградской области. Подробности аварии устанавливают правоохранители.

Ночная поездка закончилась за пределами дороги. Медики приняли троих пострадавших после столкновения с деревом. Проверка обстоятельств продолжается в Кировском районе Ленинградской области. Подробности аварии устанавливают правоохранители.

31 октября в 23:05 у дома № 2 в деревне Войбокало Кировского района Ленинградской области BMW съехал в кювет и врезался в дерево. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель не справилась с управлением.

За рулем была 18-летняя девушка. По информации МВД России, в салоне находились два пассажира: 18-летний юноша и 11-летняя ученица седьмого класса.

Травмы получили все трое. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Кировского района Ленинградской области проверяет обстоятельства ДТП. Причины аварии пока устанавливают.