В Выборге стартовало ралли. В гости приехали гонщики из Туркменистана
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Выборгский этап считается одним из самых непростых в российском кубковом марафоне. Дороги здесь довольно быстро «раскапываются», в результате чего доезжают до финиша, что называется, «самые-самые». Как правило, это лишь добрая половина стартующих.
Как будет на сей раз, покажет секундомер. Спортсмены в настоящее время находятся на трассе, а финишную прямую лучшие из лучших пересекут, согласно предварительному таймингу, ближе к вечеру, что-то в районе 17-30 час. Мы все это время будем находиться на трассе, так что по окончании ралли сообщим о его результатах и о перипетиях борьбы.
В Выборге туркменские экипажи второй раз в жизни. По их словам, на родине автоспорт развивается, поскольку поддерживается непосредственно президентом Республики, любовь которого к машинам и автоспорту общеизвестна. Правда, в местных гонках автомобили Lada не участвуют – после распада СССР в Туркмении нет официальных продаж тольяттинских малолитражек.
Гонщики, с их слов, об этом сильно сожалеют, поскольку считают «Ладу» отличным продуктом. Старшее поколение туркменов прекрасно помнит те времена, когда по дорогам бегали преимущественно «Жигули», и эта ностальгия, по словам туркменских пилотов, в стране жива до сих пор.
Как проедет спецучастки чудо-«турбопятерка», сможет ли она на равных соперничать с «Грантами» и «Лансерами», покажут финишные секунды. Дождемся вечера, друзья…
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