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10 августа 2019, 11:11

В Выборге стартовало ралли. В гости приехали гонщики из Туркменистана

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Субботнее утро в Выборге началось с рева моторов. В самом центре старинного города – на Рыночной площади – дан старт традиционному автомобильному ралли. На сей раз это 12 этап Кубка России и 6 этап Lada Rally Cup.
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

фото пользователя 110km

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 419 900 до 608 800 Р
Более 30 экипажей (из них 13 едут в «ладовском» кубке), представляющих как разные регионы страны, так и дружественные государства, приехали на самый край Северо-Запада РФ, чтобы блеснуть своими спортивными наработками и умением техников настраивать гоночные машины.

Выборгский этап считается одним из самых непростых в российском кубковом марафоне. Дороги здесь довольно быстро «раскапываются», в результате чего доезжают до финиша, что называется, «самые-самые». Как правило, это лишь добрая половина стартующих.

Как будет на сей раз, покажет секундомер. Спортсмены в настоящее время находятся на трассе, а финишную прямую лучшие из лучших пересекут, согласно предварительному таймингу, ближе к вечеру, что-то в районе 17-30 час. Мы все это время будем находиться на трассе, так что по окончании ралли сообщим о его результатах и о перипетиях борьбы.

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

Ранее мы писали
Отличная новость для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также для туристов, коих в эти августовские ...
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Большинство экипажей представляют Санкт-Петербург и Ленинградскую область, что естественно. Есть представители Карелии, Екатеринбурга, Белоруссии и даже солнечного Туркменистана. Два экипажа из далекой и, как говорят политики, закрытой страны выступают на спортивных Lada Granta. В беседе с нами туркменские гонщики признались, что не рассчитывают на высокие места, потому как отчетливо представляют, с какими асами им придется конкурировать. При этом, как настоящие спортсмены, намерены ехать быстро и грамотно.

В Выборге туркменские экипажи второй раз в жизни. По их словам, на родине автоспорт развивается, поскольку поддерживается непосредственно президентом Республики, любовь которого к машинам и автоспорту общеизвестна. Правда, в местных гонках автомобили Lada не участвуют – после распада СССР в Туркмении нет официальных продаж тольяттинских малолитражек.

Гонщики, с их слов, об этом сильно сожалеют, поскольку считают «Ладу» отличным продуктом. Старшее поколение туркменов прекрасно помнит те времена, когда по дорогам бегали преимущественно «Жигули», и эта ностальгия, по словам туркменских пилотов, в стране жива до сих пор.

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана

 

В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
В Выборге стартовало ралли В гости приехали гонщики из Туркменистана
Да, при умелом подходе можно сделать конфетку из чего угодно. Как, например, ВАЗ-2105, выехавший на старт сегодняшнего ралли под №19. Трудно представить, но под капотом этого раскрашенного в боевые цвета седана ни много ни мало 190 (!) лошадиных сил. Не обошлось, естественно, без турбоподдержки, но сам факт.

Как проедет спецучастки чудо-«турбопятерка», сможет ли она на равных соперничать с «Грантами» и «Лансерами», покажут финишные секунды. Дождемся вечера, друзья…


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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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В Выборге стартовало ралли. В гости приехали гонщики из Туркменистана
{{model_v2_no_show_3014}} Более 30 экипажей (из них 13 едут в «ладовском» кубке), представляющих как разные регионы страны, так и дружественные государства, приехали на самый край Северо-Запада РФ, чтобы блеснуть своими спортивными наработками и умением техников настраивать гоночные машины. Выборгский этап считается одним из самых непростых в российском кубковом марафоне. Дороги здесь довольно быстро «раскапываются», в результате чего доезжают до финиша, что называется, «самые-самые». Как правило, это лишь добрая половина стартующих.Как будет на сей раз, покажет секундомер. Спортсмены в настоящее время находятся на трассе, а финишную прямую лучшие из лучших пересекут, согласно предварительному таймингу, ближе к вечеру, что-то в районе 17-30 час. Мы все это время будем находиться на трассе, так что по окончании ралли сообщим о его результатах и о перипетиях борьбы.{{gallery_1636}} {{material_127181}} Большинство экипажей представляют Санкт-Петербург и Ленинградскую область, что естественно. Есть представители Карелии, Екатеринбурга, Белоруссии и даже солнечного Туркменистана. Два экипажа из далекой и, как говорят политики, закрытой страны выступают на спортивных Lada Granta. В беседе с нами туркменские гонщики признались, что не рассчитывают на высокие места, потому как отчетливо представляют, с какими асами им придется конкурировать. При этом, как настоящие спортсмены, намерены ехать быстро и грамотно. В Выборге туркменские экипажи второй раз в жизни. По их словам, на родине автоспорт развивается, поскольку поддерживается непосредственно президентом Республики, любовь которого к машинам и автоспорту общеизвестна. Правда, в местных гонках автомобили Lada не участвуют – после распада СССР в Туркмении нет официальных продаж тольяттинских малолитражек. Гонщики, с их слов, об этом сильно сожалеют, поскольку считают «Ладу» отличным продуктом. Старшее поколение туркменов прекрасно помнит те времена, когда по дорогам бегали преимущественно «Жигули», и эта ностальгия, по словам туркменских пилотов, в стране жива до сих пор. {{gallery_1637}} Да, при умелом подходе можно сделать конфетку из чего угодно. Как, например, ВАЗ-2105, выехавший на старт сегодняшнего ралли под №19. Трудно представить, но под капотом этого раскрашенного в боевые цвета седана ни много ни мало 190 (!) лошадиных сил. Не обошлось, естественно, без турбоподдержки, но сам факт. Как проедет спецучастки чудо-«турбопятерка», сможет ли она на равных соперничать с «Грантами» и «Лансерами», покажут финишные секунды. Дождемся вечера, друзья…
2019-08-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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