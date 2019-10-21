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21 октября 2019, 13:01

В выходные на дорогах Петербурга произошло более 600 аварии

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В минувшие выходные в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 634 дорожно-транспортных происшествия или на 15% меньше, чем неделей ранее. На этот раз в городе, к счастью, обошлось без погибших.
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По информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за прошедшие два выходных дня ...
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По данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 и 20 октября на дорогах северной столицы произошло 634 аварии. В 25 из них пострадали люди. Потребовалось госпитализировать 44 взрослых и 5 детей. Но ни одно из городских ДТП не стало смертельным, сообщает портал Peterburg2

Самый серьезный инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Десантников в Красносельском районе. Маршрутка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и попыталась проскочить перед трамваем. В результате столкновения микроавтобус перевернулся и проскользил по проезжей части. С места аварии в больницы было доставлено 16 человек, двое из них (в том числе ребенок 2009 года рождения) в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области ситуация на дорогах в выходные была не менее сложной. Несмотря на меньшее число аварий, их последствия оказались намного серьезнее. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 158 дорожно-транспортных происшествий – меньше, чем неделей ранее (185 аварий). Пострадавших тоже оказалось меньше – 17 против 24 человек в прошлые выходные. При этом за два дня в Ленобласти в ДТП погибли 4 человека. 
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В выходные на дорогах Петербурга произошло более 600 аварии
{{material_127830}}По данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 и 20 октября на дорогах северной столицы произошло 634 аварии. В 25 из них пострадали люди. Потребовалось госпитализировать 44 взрослых и 5 детей. Но ни одно из городских ДТП не стало смертельным, сообщает портал Peterburg2. Самый серьезный инцидент произошел в воскресенье вечером на улице Десантников в Красносельском районе. Маршрутка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и попыталась проскочить перед трамваем. В результате столкновения микроавтобус перевернулся и проскользил по проезжей части. С места аварии в больницы было доставлено 16 человек, двое из них (в том числе ребенок 2009 года рождения) в тяжелом состоянии.В Ленинградской области ситуация на дорогах в выходные была не менее сложной. Несмотря на меньшее число аварий, их последствия оказались намного серьезнее. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 158 дорожно-транспортных происшествий – меньше, чем неделей ранее (185 аварий). Пострадавших тоже оказалось меньше – 17 против 24 человек в прошлые выходные. При этом за два дня в Ленобласти в ДТП погибли 4 человека. 
2019-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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