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28 октября 2019, 15:14

В выходные в Петербурге произошло более 1 000 аварий

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Минувший выходные обстановка на дорогах Северной столицы выдалась сложная. В региональном управлении ГИБДД зарегистрировали более 1,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий.
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В минувшие выходные в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 634 дорожно-транспортных происшествия или на ...
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По данным Госавтоинспекции, за два выходных дня в Санкт-Петербурге произошло 1 156 дорожных аварий. В 50 из них пострадали люди. В больницы города с травмами различной степени тяжести были доставлены 55 человек, включая 9 детей. На этот раз жертв избежать не удалось. В минувшие выходные в ДТП погибли трое, в том числе один ребенок, сообщает портал Peterburg2.

В Ленинградской области инцидентов на дороге произошло по традиции меньше, чем в городе. ГИБДД зарегистрировала 266 аварий, из них 22 ДТП – с пострадавшими. В больницах оказались 26 человек, включая 4 детей. Один человек погиб.

На день раньше, чем ожидалось, в Петербург пришел «день жестянщика». Первые ночные заморозки наблюдались в ночь на понедельник. Сегодняшнее утро в городе началось с многочисленных массовых ДТП. Число инцидентов выросло на 30% по сравнению с пятницей 25 октября. К 13 часам в городе и области было зарегистрировано 404 сообщения о ДТП. В основном это незначительные аварии без пострадавших. В Ленинградской области ДТП серьезнее, чем в городе. Самая тяжелая авария произошла на трассе «Нарва»: погиб один человек, трое пострадали, движение оказалось перекрыто. А на «Скандинавии» в районе Первомайского опрокинулся грузовик со щебнем и полностью перекрыл дорогу.
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В выходные в Петербурге произошло более 1 000 аварий
{{material_127897}}По данным Госавтоинспекции, за два выходных дня в Санкт-Петербурге произошло 1 156 дорожных аварий. В 50 из них пострадали люди. В больницы города с травмами различной степени тяжести были доставлены 55 человек, включая 9 детей. На этот раз жертв избежать не удалось. В минувшие выходные в ДТП погибли трое, в том числе один ребенок, сообщает портал Peterburg2.В Ленинградской области инцидентов на дороге произошло по традиции меньше, чем в городе. ГИБДД зарегистрировала 266 аварий, из них 22 ДТП – с пострадавшими. В больницах оказались 26 человек, включая 4 детей. Один человек погиб.На день раньше, чем ожидалось, в Петербург пришел «день жестянщика». Первые ночные заморозки наблюдались в ночь на понедельник. Сегодняшнее утро в городе началось с многочисленных массовых ДТП. Число инцидентов выросло на 30% по сравнению с пятницей 25 октября. К 13 часам в городе и области было зарегистрировано 404 сообщения о ДТП. В основном это незначительные аварии без пострадавших. В Ленинградской области ДТП серьезнее, чем в городе. Самая тяжелая авария произошла на трассе «Нарва»: погиб один человек, трое пострадали, движение оказалось перекрыто. А на «Скандинавии» в районе Первомайского опрокинулся грузовик со щебнем и полностью перекрыл дорогу.
2019-10-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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