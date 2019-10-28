28 октября 2019, 15:14
В выходные в Петербурге произошло более 1 000 аварий
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Минувший выходные обстановка на дорогах Северной столицы выдалась сложная. В региональном управлении ГИБДД зарегистрировали более 1,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий.
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В Ленинградской области инцидентов на дороге произошло по традиции меньше, чем в городе. ГИБДД зарегистрировала 266 аварий, из них 22 ДТП – с пострадавшими. В больницах оказались 26 человек, включая 4 детей. Один человек погиб.
На день раньше, чем ожидалось, в Петербург пришел «день жестянщика». Первые ночные заморозки наблюдались в ночь на понедельник. Сегодняшнее утро в городе началось с многочисленных массовых ДТП. Число инцидентов выросло на 30% по сравнению с пятницей 25 октября. К 13 часам в городе и области было зарегистрировано 404 сообщения о ДТП. В основном это незначительные аварии без пострадавших. В Ленинградской области ДТП серьезнее, чем в городе. Самая тяжелая авария произошла на трассе «Нарва»: погиб один человек, трое пострадали, движение оказалось перекрыто. А на «Скандинавии» в районе Первомайского опрокинулся грузовик со щебнем и полностью перекрыл дорогу.
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