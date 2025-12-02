Уникальный альковный автодом ГАЗель 2007 года с мощным мотором и всеми удобствами – подробности и нюансы сделки

В Якутске продается редкий автодом на базе ГАЗель с АКПП и полным оснащением

В Якутске выставлен на продажу необычный автодом на базе ГАЗель 2007 года. Машина оснащена автоматической коробкой, мощным бензиновым двигателем и всем необходимым для комфортных путешествий. Продается от собственника, документы в порядке. Возможен обмен. Подробности – в материале.

В столице Якутии появился в продаже необычный автодом, созданный на базе ГАЗель 2007 года выпуска. Это не самодельная переделка, а заводской альковный дом на колесах, который сочетает в себе простор, функциональность и надежность. Автомобиль оборудован бензиновым двигателем мощностью 230 л.с. и автоматической коробкой передач, что делает его удобным для дальних поездок и городских маршрутов.

Габариты автодома внушительные: длина 6,09 метра, ширина почти 2,3 метра, а высота превышает 3 метра. Несмотря на размеры, транспортное средство остается в категории «В», что позволяет управлять им с обычными легковыми правами. В салоне предусмотрено шесть посадочных мест с ремнями безопасности и столько же спальных мест, что делает этот автодом отличным выбором для большой семьи или компании друзей.

Внутреннее пространство продумано до мелочей. В задней части расположена двуспальная кровать, еще одна находится в алькове над кабиной, а третья – трансформируется из обеденной зоны. Для комфорта в любое время года установлен дизельный отопитель салона. Кухонная зона оснащена газовой плитой, раковиной, холодильником с морозильной камерой, работающими как от сети 220 В, так и от 12 В. В наличии вместительный шкаф для одежды, выдвижные ящики и верхние полки для хранения вещей.

Жилой модуль оборудован всем необходимым для автономного проживания: бак для чистой воды на 80 литров плюс дополнительный на 30 литров, газовый баллон на 27 кг, санузел с душевой кабиной и теплым баком. Для удобства водителя и пассажиров установлены кондиционер, акустическая система, камера заднего вида, подготовка под телевизор и большая маркиза для отдыха на свежем воздухе. В кабине предусмотрены шторы на лобовое и боковые стекла.

Автодом продается частным лицом. Все документы в порядке, автомобиль стоит на учете в ГИБДД, ограничений и залогов не обнаружено. За годы эксплуатации у машины было четыре регистрации, но юридических лиц среди владельцев не было.

Такой автодом – редкость на российском рынке, особенно с автоматической коробкой и столь богатым оснащением. Для тех, кто мечтает о путешествиях по стране с максимальным комфортом, этот вариант может стать отличным решением.