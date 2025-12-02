Уникальный альковный автодом ГАЗель 2007 года с мощным мотором и всеми удобствами – подробности и нюансы сделки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 07:13

В Якутске продается редкий автодом на базе ГАЗель с АКПП и полным оснащением

В Якутске продается редкий автодом на базе ГАЗель с АКПП и полным оснащением

Уникальный альковный автодом ГАЗель 2007 года с мощным мотором и всеми удобствами – подробности и нюансы сделки

В Якутске продается редкий автодом на базе ГАЗель с АКПП и полным оснащением

В Якутске выставлен на продажу необычный автодом на базе ГАЗель 2007 года. Машина оснащена автоматической коробкой, мощным бензиновым двигателем и всем необходимым для комфортных путешествий. Продается от собственника, документы в порядке. Возможен обмен. Подробности – в материале.

В Якутске выставлен на продажу необычный автодом на базе ГАЗель 2007 года. Машина оснащена автоматической коробкой, мощным бензиновым двигателем и всем необходимым для комфортных путешествий. Продается от собственника, документы в порядке. Возможен обмен. Подробности – в материале.

В столице Якутии появился в продаже необычный автодом, созданный на базе ГАЗель 2007 года выпуска. Это не самодельная переделка, а заводской альковный дом на колесах, который сочетает в себе простор, функциональность и надежность. Автомобиль оборудован бензиновым двигателем мощностью 230 л.с. и автоматической коробкой передач, что делает его удобным для дальних поездок и городских маршрутов.

Габариты автодома внушительные: длина 6,09 метра, ширина почти 2,3 метра, а высота превышает 3 метра. Несмотря на размеры, транспортное средство остается в категории «В», что позволяет управлять им с обычными легковыми правами. В салоне предусмотрено шесть посадочных мест с ремнями безопасности и столько же спальных мест, что делает этот автодом отличным выбором для большой семьи или компании друзей.

Внутреннее пространство продумано до мелочей. В задней части расположена двуспальная кровать, еще одна находится в алькове над кабиной, а третья – трансформируется из обеденной зоны. Для комфорта в любое время года установлен дизельный отопитель салона. Кухонная зона оснащена газовой плитой, раковиной, холодильником с морозильной камерой, работающими как от сети 220 В, так и от 12 В. В наличии вместительный шкаф для одежды, выдвижные ящики и верхние полки для хранения вещей.

Жилой модуль оборудован всем необходимым для автономного проживания: бак для чистой воды на 80 литров плюс дополнительный на 30 литров, газовый баллон на 27 кг, санузел с душевой кабиной и теплым баком. Для удобства водителя и пассажиров установлены кондиционер, акустическая система, камера заднего вида, подготовка под телевизор и большая маркиза для отдыха на свежем воздухе. В кабине предусмотрены шторы на лобовое и боковые стекла.

Автодом продается частным лицом. Все документы в порядке, автомобиль стоит на учете в ГИБДД, ограничений и залогов не обнаружено. За годы эксплуатации у машины было четыре регистрации, но юридических лиц среди владельцев не было.

Такой автодом – редкость на российском рынке, особенно с автоматической коробкой и столь богатым оснащением. Для тех, кто мечтает о путешествиях по стране с максимальным комфортом, этот вариант может стать отличным решением.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Владивосток Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться