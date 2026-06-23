Теперь работает даже без интернета: «Яндекс» представил обновленные «Карты» и «Навигатор» для CarPlay и Android Auto

23 июня 2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.
Обновление «Яндекс Карт» и «Навигатора» для автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto стало важным событием для российских водителей. Теперь в этих приложениях доступен режим «По шагам», который раньше работал только на смартфонах. Это особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с перебоями GPS – например, в тоннелях, районах с плотной застройкой или на сложных развязках.
Принцип работы режима прост: водитель получает последовательные подсказки о манёврах и ориентирах, не теряя маршрут даже при слабом сигнале. Приложение не перестраивает путь и не «прыгает» по карте, а предлагает чёткие инструкции: направление, расстояние до следующего действия и понятный ориентир (название улицы или съезда). После просмотра очередного участка достаточно перелистнуть экран, чтобы получить следующую подсказку. Такой подход снижает риск ошибок в пути и делает навигацию эффективной даже в сложных условиях.
Помимо режима «По шагам», в обновлённых версиях «Яндекс Карт» и «Навигатора» для CarPlay и Android Auto реализован весь привычный функционал: поиск адресов и мест, построение маршрутов с учётом пробок и дорожных происшествий, информация о камерах и ограничениях скорости, а также доступ к сохранённым закладкам. Для использования сервисов требуется активная подписка «Яндекс Плюс», которая также открывает доступ к развлекательным платформам – «Музыке», «Книгам» и «Кинопоиску».
В последние годы «Яндекс» активно внедряет персонализацию и искусственный интеллект в свои картографические сервисы. Например, расчёт времени в пути теперь учитывает индивидуальный стиль вождения, а подсказки привязываются не только к улицам, но и к городским объектам – аптекам, магазинам, крупным зданиям. Это помогает водителям быстрее ориентироваться в незнакомых районах и не пропускать нужные повороты.
Для российского рынка такие обновления особенно актуальны: плотная городская застройка, частые перебои со связью и сложные дорожные развязки требуют нестандартных решений. Режим «По шагам» может стать незаменимым помощником для тех, кто часто ездит по мегаполисам или сталкивается с нестабильным GPS. По имеющимся данным, эта функция пока не получила широкого распространения у конкурентов, что выделяет популярные российские сервисы на фоне мировых аналогов. Важно, что интеграция с CarPlay и Android Auto делает навигацию более удобной и безопасной, позволяя водителю сосредоточиться на дороге.
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