Навигатор не сбивается если сигнал слабый теперь маршрут всегда под рукой

В «Яндекс Навигаторе» появился режим для поездок без стабильного GPS

Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут не переживать о сбоях маршрута из-за плохого GPS. «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» внедрили новую функцию, которая сохраняет маршрут даже в сложных условиях. Почему это важно для городских поездок и что изменилось - разбираемся в деталях.

Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут не переживать о сбоях маршрута из-за плохого GPS. «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» внедрили новую функцию, которая сохраняет маршрут даже в сложных условиях. Почему это важно для городских поездок и что изменилось - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов, которые часто сталкиваются с потерей GPS-сигнала в плотной городской застройке или тоннелях, появилась долгожданная новость. Теперь сервисы «Яндекс Навигатор» и «Яндекс Карты» на экранах автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto продолжают корректно работать даже при нестабильном спутниковом сигнале. Это особенно актуально для мегаполисов, где перебои с навигацией могут привести к ошибкам на маршруте и потере времени.

Как сообщает пресс-служба компании, в автомобильных версиях сервисов теперь доступен режим «По шагам». Ранее эта функция работала только в мобильных приложениях, но теперь она интегрирована и в мультимедийные системы автомобилей. Суть режима - маршрут разбивается на отдельные маневры, которые водитель может просматривать поочередно. Даже если GPS-сигнал пропадает, маршрут не перестраивается, а водитель получает последовательные подсказки с указанием направления, расстояния до следующего поворота и названия улицы или съезда.

В условиях плотной застройки, тоннелей или подземных парковок, где сигнал часто теряется, новая функция позволяет не сбиваться с пути. Водитель может листать подсказки вручную, ориентируясь по заранее загруженному маршруту. Это снижает риск ошибок и повышает безопасность движения, ведь не приходится отвлекаться на восстановление маршрута или искать альтернативные пути.

Кроме того, все основные возможности «Яндекс Карт» и «Яндекс Навигатора» по-прежнему доступны в Apple CarPlay и Android Auto. Пользоваться ими могут владельцы мультиподписки «Яндекс Плюс». По информации Autonews, недавно в сервисах также обновили голосовые подсказки - теперь они работают на базе искусственного интеллекта, что делает навигацию еще удобнее и точнее.

Для справки: режим «По шагам» особенно полезен в крупных городах, где плотность зданий и сложная дорожная сеть часто мешают стабильной работе GPS. По оценкам экспертов, такие обновления могут существенно снизить количество навигационных ошибок и сделать поездки по незнакомым маршрутам менее стрессовыми. Важно отметить, что подобные решения редко появляются сразу на всех платформах, и интеграция в автомобильные системы - значимый шаг для российских пользователей.