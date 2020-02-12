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12 февраля 2020, 05:50

В январе 2020 года продажи новых грузовиков в России выросли на 19%

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Фото: rbc.ru
Если по итогам 2019 года продажи новых грузовых автомобилей в России снизились на 2% до 80,6 тысяч машин, то в минувшем январе был зафиксированный всплеск. Спрос вырос сразу на 18,6% по сравнению с январем 2019 года.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2020 года в России было продано 6,1 тысячи новых грузовых автомобилей или на 18,6% больше, чем годом ранее. Лидером сегмента остается КамАЗ. За месяц было реализовано 1 925 экземпляров (+3,3%). Второе место со значительным отставанием занимает ГАЗ с результатом в 615 проданных грузовых автомобилей. Зато рост у нижегородской марки впечатляющий – плюс 18%. Замыкает тройку лидеров шведская марка Volvo (494 экз.; +69,8%). Четвертая и пятая строчки достались немецким брендам: MAN (412 экз.; +42,6%) и Mercedes-Benz (369 экз.; +60,4%). Самый большой прирост в январе зафиксирован у DAF (+92,6%), а самое ощутимое падение – у Scania (-24,5%).

Если говорить о бестселлерах среди конкретных моделей, то лидерство принадлежит КамАЗ-43118. В январе он разошелся тиражом 545 экземпляров (+5,8%). Второе место досталось ГАЗ «Газон Next» (414 экз.; +26,6%). На третьем вновь КамАЗ, на этот раз с индексом 65115 (344 экз., -5,0%). Четвертую строчку занимает Volvo FH (320 экз.; +166,7%). Занявший пятое место Mercedes-Benz Actros увеличил продажи в 23 раза – с 11 грузовиков в январе 2019 года до 259 грузовиков в январе 2020-го.

Кроме того, «Автостат» оценил географию продаж грузовиков в прошлом году и назвал регионы, где такие автомобили пользовались наибольшим спросом. Из 80,6 тыс. проданных в 2019 году грузовых автомобилей 9,8 тыс. единиц (12,2%) отправились в Москву и еще 5,6 тыс. единиц – в Московскую область. В пятерку лидеров вошли Республика Татарстан (4,0 тыс. экз.), Ханты-Мансийский АО (3,7 тыс. экз.) и Санкт-Петербург (3,6 тыс. экз.). Суммарно на долю этих пяти российских регионов в 2019 году пришлась ровно треть всех проданных в стране новых грузовых автомобилей.


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Отзывы по теме
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В январе 2020 года продажи новых грузовиков в России выросли на 19%
{{material_128894}}По данным аналитического агентства «Автостат», в январе 2020 года в России было продано 6,1 тысячи новых грузовых автомобилей или на 18,6% больше, чем годом ранее. Лидером сегмента остается КамАЗ. За месяц было реализовано 1 925 экземпляров (+3,3%). Второе место со значительным отставанием занимает ГАЗ с результатом в 615 проданных грузовых автомобилей. Зато рост у нижегородской марки впечатляющий – плюс 18%. Замыкает тройку лидеров шведская марка Volvo (494 экз.; +69,8%). Четвертая и пятая строчки достались немецким брендам: MAN (412 экз.; +42,6%) и Mercedes-Benz (369 экз.; +60,4%). Самый большой прирост в январе зафиксирован у DAF (+92,6%), а самое ощутимое падение – у Scania (-24,5%).Если говорить о бестселлерах среди конкретных моделей, то лидерство принадлежит КамАЗ-43118. В январе он разошелся тиражом 545 экземпляров (+5,8%). Второе место досталось ГАЗ «Газон Next» (414 экз.; +26,6%). На третьем вновь КамАЗ, на этот раз с индексом 65115 (344 экз., -5,0%). Четвертую строчку занимает Volvo FH (320 экз.; +166,7%). Занявший пятое место Mercedes-Benz Actros увеличил продажи в 23 раза – с 11 грузовиков в январе 2019 года до 259 грузовиков в январе 2020-го.Кроме того, «Автостат» оценил географию продаж грузовиков в прошлом году и назвал регионы, где такие автомобили пользовались наибольшим спросом. Из 80,6 тыс. проданных в 2019 году грузовых автомобилей 9,8 тыс. единиц (12,2%) отправились в Москву и еще 5,6 тыс. единиц – в Московскую область. В пятерку лидеров вошли Республика Татарстан (4,0 тыс. экз.), Ханты-Мансийский АО (3,7 тыс. экз.) и Санкт-Петербург (3,6 тыс. экз.). Суммарно на долю этих пяти российских регионов в 2019 году пришлась ровно треть всех проданных в стране новых грузовых автомобилей.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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