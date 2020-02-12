12 февраля 2020, 05:50
В январе 2020 года продажи новых грузовиков в России выросли на 19%
- 350
- 0
Фото: rbc.ru
Если по итогам 2019 года продажи новых грузовых автомобилей в России снизились на 2% до 80,6 тысяч машин, то в минувшем январе был зафиксированный всплеск. Спрос вырос сразу на 18,6% по сравнению с январем 2019 года.
Ранее мы писали
Минский автозавод представил новый супертяжелый самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8 и допустимой полной ...Читать далее
Если говорить о бестселлерах среди конкретных моделей, то лидерство принадлежит КамАЗ-43118. В январе он разошелся тиражом 545 экземпляров (+5,8%). Второе место досталось ГАЗ «Газон Next» (414 экз.; +26,6%). На третьем вновь КамАЗ, на этот раз с индексом 65115 (344 экз., -5,0%). Четвертую строчку занимает Volvo FH (320 экз.; +166,7%). Занявший пятое место Mercedes-Benz Actros увеличил продажи в 23 раза – с 11 грузовиков в январе 2019 года до 259 грузовиков в январе 2020-го.
Кроме того, «Автостат» оценил географию продаж грузовиков в прошлом году и назвал регионы, где такие автомобили пользовались наибольшим спросом. Из 80,6 тыс. проданных в 2019 году грузовых автомобилей 9,8 тыс. единиц (12,2%) отправились в Москву и еще 5,6 тыс. единиц – в Московскую область. В пятерку лидеров вошли Республика Татарстан (4,0 тыс. экз.), Ханты-Мансийский АО (3,7 тыс. экз.) и Санкт-Петербург (3,6 тыс. экз.). Суммарно на долю этих пяти российских регионов в 2019 году пришлась ровно треть всех проданных в стране новых грузовых автомобилей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве