Какие марки и типы техники впервые появились в продаже в России в начале 2026 года

В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей

Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.

Январь 2026 года отметился заметным обновлением модельного ряда на российском авторынке. По информации агентства «АВТОСТАТ» и Объединенной Лизинговой Ассоциации, в первый месяц года в продаже появились сразу 13 новых автомобилей, которые ранее не были представлены на рынке страны. В этот список вошли 7 легковых моделей, 4 легких коммерческих автомобиля и 2 грузовика. Такой масштабный приток новинок стал одним из главных событий начала года для автолюбителей и профессионалов отрасли.

Если сравнивать с декабрем 2025 года, то тогда на учет было поставлено 19 новых моделей, среди которых преобладали легковые автомобили. Однако январь принес не только количественные, но и качественные изменения: в списке дебютантов оказались как электромобили, так и гибриды, а также техника для бизнеса и перевозок.

Особое внимание эксперты обратили на то, что 6 из 7 новых легковых автомобилей - это представители китайских брендов. В их числе электрический хэтчбек GAC Aion UT, гибридные седаны Geely Galaxy Starshine 6 и Roewe M7, а также кроссоверы Jetta VS8, MG RX9 и Voyah Taishan, последний из которых также оснащен гибридной силовой установкой. Единственным исключением стал электрокроссовер UMO 5, разработанный российской компанией Яндекс, который также впервые появился в продаже.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе дебютировали цельнометаллические фургоны Junfeng K33 и Sollers SF5, электрофургон Ruichi EC75 и микроавтобус Wuling Sunshine. Эти модели ориентированы на малый и средний бизнес, а также на службы доставки, что особенно актуально в условиях растущего спроса на быструю логистику и перевозки.

Линейку грузовых автомобилей пополнили GAZ Sadko 9 и Wanshan WS1181GJB5. Эти машины рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и могут заинтересовать как крупные компании, так и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок.

Как отмечают специалисты, столь активное появление новых моделей связано с продолжающейся трансформацией российского авторынка. После ухода ряда западных брендов и изменения логистических цепочек, на первый план вышли китайские производители, которые быстро заняли освободившиеся ниши. Кроме того, растущий интерес к электромобилям и гибридным технологиям подталкивает компании к расширению ассортимента именно в этих сегментах.

По мнению аналитиков, январский всплеск новинок может стать началом новой волны конкуренции между азиатскими и российскими брендами. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее расширение модельного ряда, особенно в сегменте электромобилей и коммерческой техники. Это может привести к снижению цен и появлению более выгодных предложений для покупателей.

Китайские автопроизводители, такие как Geely, MG и Roewe, уже не первый год демонстрируют уверенный рост на российском рынке. Их успех объясняется не только доступной стоимостью, но и постоянным обновлением модельного ряда, внедрением новых технологий и адаптацией продукции под местные условия эксплуатации. В условиях ограниченного выбора среди европейских и американских марок, именно азиатские бренды становятся все более заметными игроками, формируя новые стандарты и ожидания у российских покупателей.