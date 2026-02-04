Какие марки и типы техники впервые появились в продаже в России в начале 2026 года

4 февраля 2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.
Январь 2026 года отметился заметным обновлением модельного ряда на российском авторынке. По информации агентства «АВТОСТАТ» и Объединенной Лизинговой Ассоциации, в первый месяц года в продаже появились сразу 13 новых автомобилей, которые ранее не были представлены на рынке страны. В этот список вошли 7 легковых моделей, 4 легких коммерческих автомобиля и 2 грузовика. Такой масштабный приток новинок стал одним из главных событий начала года для автолюбителей и профессионалов отрасли.
Если сравнивать с декабрем 2025 года, то тогда на учет было поставлено 19 новых моделей, среди которых преобладали легковые автомобили. Однако январь принес не только количественные, но и качественные изменения: в списке дебютантов оказались как электромобили, так и гибриды, а также техника для бизнеса и перевозок.
Особое внимание эксперты обратили на то, что 6 из 7 новых легковых автомобилей - это представители китайских брендов. В их числе электрический хэтчбек GAC Aion UT, гибридные седаны Geely Galaxy Starshine 6 и Roewe M7, а также кроссоверы Jetta VS8, MG RX9 и Voyah Taishan, последний из которых также оснащен гибридной силовой установкой. Единственным исключением стал электрокроссовер UMO 5, разработанный российской компанией Яндекс, который также впервые появился в продаже.
В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе дебютировали цельнометаллические фургоны Junfeng K33 и Sollers SF5, электрофургон Ruichi EC75 и микроавтобус Wuling Sunshine. Эти модели ориентированы на малый и средний бизнес, а также на службы доставки, что особенно актуально в условиях растущего спроса на быструю логистику и перевозки.
Линейку грузовых автомобилей пополнили GAZ Sadko 9 и Wanshan WS1181GJB5. Эти машины рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и могут заинтересовать как крупные компании, так и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок.
Как отмечают специалисты, столь активное появление новых моделей связано с продолжающейся трансформацией российского авторынка. После ухода ряда западных брендов и изменения логистических цепочек, на первый план вышли китайские производители, которые быстро заняли освободившиеся ниши. Кроме того, растущий интерес к электромобилям и гибридным технологиям подталкивает компании к расширению ассортимента именно в этих сегментах.
По мнению аналитиков, январский всплеск новинок может стать началом новой волны конкуренции между азиатскими и российскими брендами. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее расширение модельного ряда, особенно в сегменте электромобилей и коммерческой техники. Это может привести к снижению цен и появлению более выгодных предложений для покупателей.
Китайские автопроизводители, такие как Geely, MG и Roewe, уже не первый год демонстрируют уверенный рост на российском рынке. Их успех объясняется не только доступной стоимостью, но и постоянным обновлением модельного ряда, внедрением новых технологий и адаптацией продукции под местные условия эксплуатации. В условиях ограниченного выбора среди европейских и американских марок, именно азиатские бренды становятся все более заметными игроками, формируя новые стандарты и ожидания у российских покупателей.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
04.02.2026, 14:02
Dodge Charger SIXPACK получил обновленный капот с эффектным пауэрдомом
Обновленный Dodge Charger SIXPACK выделяется не только техническими характеристиками, но и новым дизайном капота. Пауэрдом стал ключевым элементом экстерьера, подчеркивающим характер автомобиля. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 13:59
Средняя цена новых авто в России в январе 2026 года: рост на фоне снижения к декабрю
В январе 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей. Несмотря на небольшое снижение к декабрю, годовой рост оказался ощутимым. Какие проблемы и возможности это создает для автолюбителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
04.02.2026, 13:54
Maserati Grecale Modena V6 2026 выходит в США и Канаде с новым мотором Nettuno
Maserati неожиданно расширяет линейку Grecale в США и Канаде, предлагая новую версию Modena V6 с 385-сильным двигателем Nettuno. Это событие может повлиять на расстановку сил среди премиальных кроссоверов и привлечь внимание к бренду, который редко появляется на дорогах Америки.Читать далее
-
04.02.2026, 13:29
Редкий Pontiac GTO 1964 года не находит покупателя даже после снижения цены
Pontiac GTO 1964 года, который обычно считается желанным проектом для коллекционеров, уже несколько месяцев не может найти нового владельца. Несмотря на снижение цены и полный комплект оригинальных деталей, интерес к машине остается минимальным. Эта ситуация подчеркивает перемены на рынке классических автомобилей и заставляет задуматься о будущем подобных проектов.Читать далее
