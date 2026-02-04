Какие марки и типы техники впервые появились в продаже в России в начале 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

4 февраля 2026, 15:21

В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей

В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей

Какие марки и типы техники впервые появились в продаже в России в начале 2026 года

В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей

Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.

Январь 2026 года отметился заметным обновлением модельного ряда на российском авторынке. По информации агентства «АВТОСТАТ» и Объединенной Лизинговой Ассоциации, в первый месяц года в продаже появились сразу 13 новых автомобилей, которые ранее не были представлены на рынке страны. В этот список вошли 7 легковых моделей, 4 легких коммерческих автомобиля и 2 грузовика. Такой масштабный приток новинок стал одним из главных событий начала года для автолюбителей и профессионалов отрасли.

Если сравнивать с декабрем 2025 года, то тогда на учет было поставлено 19 новых моделей, среди которых преобладали легковые автомобили. Однако январь принес не только количественные, но и качественные изменения: в списке дебютантов оказались как электромобили, так и гибриды, а также техника для бизнеса и перевозок.

Особое внимание эксперты обратили на то, что 6 из 7 новых легковых автомобилей - это представители китайских брендов. В их числе электрический хэтчбек GAC Aion UT, гибридные седаны Geely Galaxy Starshine 6 и Roewe M7, а также кроссоверы Jetta VS8, MG RX9 и Voyah Taishan, последний из которых также оснащен гибридной силовой установкой. Единственным исключением стал электрокроссовер UMO 5, разработанный российской компанией Яндекс, который также впервые появился в продаже.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) в январе дебютировали цельнометаллические фургоны Junfeng K33 и Sollers SF5, электрофургон Ruichi EC75 и микроавтобус Wuling Sunshine. Эти модели ориентированы на малый и средний бизнес, а также на службы доставки, что особенно актуально в условиях растущего спроса на быструю логистику и перевозки.

Линейку грузовых автомобилей пополнили GAZ Sadko 9 и Wanshan WS1181GJB5. Эти машины рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и могут заинтересовать как крупные компании, так и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок.

Как отмечают специалисты, столь активное появление новых моделей связано с продолжающейся трансформацией российского авторынка. После ухода ряда западных брендов и изменения логистических цепочек, на первый план вышли китайские производители, которые быстро заняли освободившиеся ниши. Кроме того, растущий интерес к электромобилям и гибридным технологиям подталкивает компании к расширению ассортимента именно в этих сегментах.

По мнению аналитиков, январский всплеск новинок может стать началом новой волны конкуренции между азиатскими и российскими брендами. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее расширение модельного ряда, особенно в сегменте электромобилей и коммерческой техники. Это может привести к снижению цен и появлению более выгодных предложений для покупателей.

Китайские автопроизводители, такие как Geely, MG и Roewe, уже не первый год демонстрируют уверенный рост на российском рынке. Их успех объясняется не только доступной стоимостью, но и постоянным обновлением модельного ряда, внедрением новых технологий и адаптацией продукции под местные условия эксплуатации. В условиях ограниченного выбора среди европейских и американских марок, именно азиатские бренды становятся все более заметными игроками, формируя новые стандарты и ожидания у российских покупателей.

Упомянутые марки: GAC, Geely, MG , Roewe, Jetta, Voyah
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК, Джили, МДжи, Роуве, Джетта, Войя

Похожие материалы ГАК, Джили, МДжи, Роуве, Джетта, Войя

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Челябинск Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться