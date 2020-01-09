9 января 2020, 09:27
В январе подскочили цены на автомобили
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Рост цен в начале года – явление закономерное. В этом году к традиционному подорожанию из-за смены модельного года и инфляции прибавилось увеличение ставок утилизационного сбора.
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В большей степени подорожание затронуло бренды, которые не имеют в России локализованного производства. Например, в Subaru говорят о необходимости повысить цены на 3 – 6% в зависимости от модели и комплектации. Автомобили Mercedes уже подорожали на 3,5%, Audi – на 3 – 5%, BMW – на 1,5–4%. В Volvo откровенно заявляют, что первая волна подорожания в январе лишь частично сможет компенсировать потери от повышения утильсбора. Цены продолжат расти в течение всего первого полугодия.
Автопроизводители, локализовавшие сборку машин на территории России, также находятся в затруднительном положении, поскольку изменились правила компенсации утильсбора за счет госсубсидий. Пока они объясняют подорожание «общей макроэкономической ситуацией» и изменениями в комплектациях. Так, цены на автомобили Renault выросли примерно на 2%, на Lada – на 2 – 3%. Автомобили Hyundai, собранные в 2020 году, подорожают на 10 – 50 тысяч рублей в зависимости от модели. В любом случае, на складах у дилеров еще остаются определенные запасы автомобилей, выпущенных в 2019 году, и у покупателей в январе есть возможность приобрести машину по цене прошлого года.
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