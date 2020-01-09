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9 января 2020, 09:27

В январе подскочили цены на автомобили

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Рост цен в начале года – явление закономерное. В этом году к традиционному подорожанию из-за смены модельного года и инфляции прибавилось увеличение ставок утилизационного сбора.
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Прогнозы о резком подорожании автомобилей после Нового года, к сожалению, оправдались. По оценке журналистов «Коммерсанта», с 1 января 2020 года цены на новые машины в России уже выросли на 2 – 6%. Подорожание затронуло как премиальные бренды, так и бюджетные бестселлеры АвтоВАЗа. Помимо инфляции, на ситуацию влияют увеличившиеся с января ставки утильсбора – в среднем, на 110%. Эксперты уверены, что цены продолжат расти. Автопроизводители пока избегают резких движений. На фоне невысокого спроса цифры в прайс-листах будут поднимать постепенно.

В большей степени подорожание затронуло бренды, которые не имеют в России локализованного производства. Например, в Subaru говорят о необходимости повысить цены на 3 – 6% в зависимости от модели и комплектации. Автомобили Mercedes уже подорожали на 3,5%, Audi – на 3 – 5%, BMW – на 1,5–4%. В Volvo откровенно заявляют, что первая волна подорожания в январе лишь частично сможет компенсировать потери от повышения утильсбора. Цены продолжат расти в течение всего первого полугодия.

Автопроизводители, локализовавшие сборку машин на территории России, также находятся в затруднительном положении, поскольку изменились правила компенсации утильсбора за счет госсубсидий. Пока они объясняют подорожание «общей макроэкономической ситуацией» и изменениями в комплектациях. Так, цены на автомобили Renault выросли примерно на 2%, на Lada – на 2 – 3%. Автомобили Hyundai, собранные в 2020 году, подорожают на 10 – 50 тысяч рублей в зависимости от модели. В любом случае, на складах у дилеров еще остаются определенные запасы автомобилей, выпущенных в 2019 году, и у покупателей в январе есть возможность приобрести машину по цене прошлого года.


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В январе подскочили цены на автомобили
{{material_128212}}Прогнозы о резком подорожании автомобилей после Нового года, к сожалению, оправдались. По оценке журналистов «Коммерсанта», с 1 января 2020 года цены на новые машины в России уже выросли на 2 – 6%. Подорожание затронуло как премиальные бренды, так и бюджетные бестселлеры АвтоВАЗа. Помимо инфляции, на ситуацию влияют увеличившиеся с января ставки утильсбора – в среднем, на 110%. Эксперты уверены, что цены продолжат расти. Автопроизводители пока избегают резких движений. На фоне невысокого спроса цифры в прайс-листах будут поднимать постепенно.В большей степени подорожание затронуло бренды, которые не имеют в России локализованного производства. Например, в Subaru говорят о необходимости повысить цены на 3 – 6% в зависимости от модели и комплектации. Автомобили Mercedes уже подорожали на 3,5%, Audi – на 3 – 5%, BMW – на 1,5–4%. В Volvo откровенно заявляют, что первая волна подорожания в январе лишь частично сможет компенсировать потери от повышения утильсбора. Цены продолжат расти в течение всего первого полугодия.Автопроизводители, локализовавшие сборку машин на территории России, также находятся в затруднительном положении, поскольку изменились правила компенсации утильсбора за счет госсубсидий. Пока они объясняют подорожание «общей макроэкономической ситуацией» и изменениями в комплектациях. Так, цены на автомобили Renault выросли примерно на 2%, на Lada – на 2 – 3%. Автомобили Hyundai, собранные в 2020 году, подорожают на 10 – 50 тысяч рублей в зависимости от модели. В любом случае, на складах у дилеров еще остаются определенные запасы автомобилей, выпущенных в 2019 году, и у покупателей в январе есть возможность приобрести машину по цене прошлого года.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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