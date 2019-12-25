25 декабря 2019, 08:23
В январе проезд с транспондером на участке М-11 станет бесплатным
- 252
- 0
Оператор головного участка М-11, Северо-Западная концессионная компания опубликовала расценки на проезд в январе 2020 года, включая, неделю новогодних праздников. В рамках специальной акции с транспондером можно будет ночью проехать бесплатно по участку Москва – Солнечногорск.
Ранее мы писали
Сегодня, 27 ноября, Президент России Владимир Путин принял участие в открытии финального участка скоростной ...Читать далее
В период новогодних праздников на платном участке M-11 Москва - Солнечногорск вводятся специальные тарифы. С 1 по 7 января будет действовать тариф субботы, а 8 января – воскресенья. Более подробную информацию по каждой зоне можно уточнить на сайте Северо-Западной концессионной компании.
Представители оператора напомнили, что в любом случае для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы. Приобретая абонементы на 10, 20 и 30 поездок, можно сэкономить еще больше.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Помяли крыло, три месяца всего машине, и такая засада. Сдавал в ремонт в Инфинити на Ленинском. Думал, что неделю безлошадный буду, но через три дня, мне машину отдали, сделанную. На приемке, я сначала не то крыло начал смотреть, забыл, какое крыло было мятое. Абсолютно выглядит одинаково, что слева ...
Привирают про состояние подержанных машин, полируют их для вида, на подъемнике посмотреть не дают, сделать независимую диагностику не дают, либо бери так, либо уходи. Мой товарищ купил у них и замучился приводить машину в порядок, ходовая вся убитая оказалась. Я же побывал с другой стороны, мне этот ...
Тут можно делать мелкий ремонт или замену запчастей, не затрагивающую другие детали. Кузовной ремонт делать противопоказано. Красили после дтп, для этого снимали дверь, поставили как-то так, что ее заклинило. Переделали. Для этого снимали сиденье, поставили так, что оно перестало регулироваться по высоте ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве