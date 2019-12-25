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25 декабря 2019, 08:23

В январе проезд с транспондером на участке М-11 станет бесплатным

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Оператор головного участка М-11, Северо-Западная концессионная компания опубликовала расценки на проезд в январе 2020 года, включая, неделю новогодних праздников. В рамках специальной акции с транспондером можно будет ночью проехать бесплатно по участку Москва – Солнечногорск.
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Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной концессионной компании, с 1 по 31 января 2020 года водители, купившие транспондер, смогут бесплатно проехать по участку М-11 от Москвы до Солнечногорска или в обратном направлении. Акция действует с 1.00 часа ночи до 6.00 утра для транспортных средств 1 группы. В компании-операторе уточнили, что при проезде сразу по нескольким участкам M-11 стоимость будет автоматически корректироваться за вычетом бесплатного участка.

В период новогодних праздников на платном участке M-11 Москва - Солнечногорск вводятся специальные тарифы. С 1 по 7 января будет действовать тариф субботы, а 8 января – воскресенья. Более подробную информацию по каждой зоне можно уточнить на сайте Северо-Западной концессионной компании.

Представители оператора напомнили, что в любом случае для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы. Приобретая абонементы на 10, 20 и 30 поездок, можно сэкономить еще больше.

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В январе проезд с транспондером на участке М-11 станет бесплатным
{{material_128238}}Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной концессионной компании, с 1 по 31 января 2020 года водители, купившие транспондер, смогут бесплатно проехать по участку М-11 от Москвы до Солнечногорска или в обратном направлении. Акция действует с 1.00 часа ночи до 6.00 утра для транспортных средств 1 группы. В компании-операторе уточнили, что при проезде сразу по нескольким участкам M-11 стоимость будет автоматически корректироваться за вычетом бесплатного участка.В период новогодних праздников на платном участке M-11 Москва - Солнечногорск вводятся специальные тарифы. С 1 по 7 января будет действовать тариф субботы, а 8 января – воскресенья. Более подробную информацию по каждой зоне можно уточнить на сайте Северо-Западной концессионной компании.Представители оператора напомнили, что в любом случае для автомобилистов с транспондерами действуют специальные тарифы. Приобретая абонементы на 10, 20 и 30 поездок, можно сэкономить еще больше.
2019-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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