27 февраля 2020, 13:08
В январе производство автомобилей в Петербурге сократилось на 5%
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Три петербургских автозавода сообща выпустили в январе 2020 года 27,5 тыс. легковых автомобилей или на 5% меньше, чем годом ранее. Это первое падение производства в январе за последние четыре года.
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В результате, доля петербургского автопрома по итогам января выросла до 29,2%. В 2019 году она составляла 24,8%. Как будет развиваться ситуация дальше сейчас предсказать трудно. Помимо негативных тенденций в национальной экономике неожиданно возникли глобальные факторы, связанные с эпидемией китайского коронавируса и последующей нехваткой запчастей. В зоне риска оказался петербургский завод Nissan, который заранее предупредил о возможной приостановке конвейера в марте.
Сейчас в Санкт-Петербурге собирают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Семь из них входят в ТОП-25 российских бестселлеров. Например, Kia Rio лидирует по продажам среди иномарок, а Hyundai Creta – среди автомобилей SUV-сегмента.
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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