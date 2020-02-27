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27 февраля 2020, 13:08

В январе производство автомобилей в Петербурге сократилось на 5%

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Три петербургских автозавода сообща выпустили в январе 2020 года 27,5 тыс. легковых автомобилей или на 5% меньше, чем годом ранее. Это первое падение производства в январе за последние четыре года.
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Новый год начался для петербургских автозаводов со снижения темпов производства. Но на фоне общей ситуации в отечественном автопроме положение дел выглядит довольно оптимистично. Три городских предприятия выпустили 27 500 автомобилей. Это на 5% меньше, чем в январе 2019 года. Спад производства в общероссийском масштабе составил 16%. 

В результате, доля петербургского автопрома по итогам января выросла до 29,2%. В 2019 году она составляла 24,8%. Как будет развиваться ситуация дальше сейчас предсказать трудно. Помимо негативных тенденций в национальной экономике неожиданно возникли глобальные факторы, связанные с эпидемией китайского коронавируса и последующей нехваткой запчастей. В зоне риска оказался петербургский завод Nissan, который заранее предупредил о возможной приостановке конвейера в марте.

Сейчас в Санкт-Петербурге собирают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Семь из них входят в ТОП-25 российских бестселлеров. Например, Kia Rio лидирует по продажам среди иномарок, а Hyundai Creta – среди автомобилей SUV-сегмента.

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В январе производство автомобилей в Петербурге сократилось на 5%
{{material_128948}}Новый год начался для петербургских автозаводов со снижения темпов производства. Но на фоне общей ситуации в отечественном автопроме положение дел выглядит довольно оптимистично. Три городских предприятия выпустили 27 500 автомобилей. Это на 5% меньше, чем в январе 2019 года. Спад производства в общероссийском масштабе составил 16%. В результате, доля петербургского автопрома по итогам января выросла до 29,2%. В 2019 году она составляла 24,8%. Как будет развиваться ситуация дальше сейчас предсказать трудно. Помимо негативных тенденций в национальной экономике неожиданно возникли глобальные факторы, связанные с эпидемией китайского коронавируса и последующей нехваткой запчастей. В зоне риска оказался петербургский завод Nissan, который заранее предупредил о возможной приостановке конвейера в марте.Сейчас в Санкт-Петербурге собирают 9 моделей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Семь из них входят в ТОП-25 российских бестселлеров. Например, Kia Rio лидирует по продажам среди иномарок, а Hyundai Creta – среди автомобилей SUV-сегмента.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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