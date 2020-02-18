Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 февраля 2020, 07:46

В январе производство легковых автомобилей в России сократилось на 16,5%

  • 359
  • 0
Росстат опубликовал оперативный доклад об итогах промышленного производства в России за январь 2020 года. С конвейеров отечественных предприятий за месяц сошло во общей сложности 94,1 тысячи легковых автомобилей или на 16,5% меньше по сравнению с январем 2019-го.
Ранее мы писали
Волжский автозавод вновь приостановит производство. На сборочной линии B0 7 и 8 февраля отменят по одной смене ...
Читать далее
По данным Росстата, производство легковых автомобилей снизилось в январе нынешнего года до 94,1 тыс. единиц, что на 16,5% ниже аналогичных показателей 2019 года. Если сравнивать с результатами декабря 2019-го, то снижение производства было еще существеннее – на 19,1%.

Журнал 110km.ru рассказывал о том, что на АвтоВАЗе начали приостанавливать конвейер и отменять некоторые рабочие смены. Это связано с перепроизводством: выпущено автомобилей больше, чем дилеры могут реализовать. Паузы делали на линиях, где собирают внедорожники Lada 4x4, а также автомобили на платформе B0 – Lada Largus и Xray, Renault Logan и Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Кроме того, в январе не выпускали автомобили на Ульяновском автозаводе. Здесь проводилась плановая инвентаризация и ремонтно-профилактические работы.

В январе снизились производственные показатели и в других сегментах российского автопрома. Например, выпуск грузовых машин сократился до 3,7 тыс. единиц (-12,4%). Автобусов массой менее 5 тонн было собрано 622 единицы (-3,1%). Производство двигателей внутреннего сгорания упало до 14,1 тыс. единиц (-14,8%). Рост наблюдался только в сегменте автобусов массой более 5 тонн. В январе было собрано 529 единиц (+17,3%).


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В январе производство легковых автомобилей в России сократилось на 16,5%
{{material_128858}}По данным Росстата, производство легковых автомобилей снизилось в январе нынешнего года до 94,1 тыс. единиц, что на 16,5% ниже аналогичных показателей 2019 года. Если сравнивать с результатами декабря 2019-го, то снижение производства было еще существеннее – на 19,1%.Журнал 110km.ru рассказывал о том, что на АвтоВАЗе начали приостанавливать конвейер и отменять некоторые рабочие смены. Это связано с перепроизводством: выпущено автомобилей больше, чем дилеры могут реализовать. Паузы делали на линиях, где собирают внедорожники Lada 4x4, а также автомобили на платформе B0 – Lada Largus и Xray, Renault Logan и Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Кроме того, в январе не выпускали автомобили на Ульяновском автозаводе. Здесь проводилась плановая инвентаризация и ремонтно-профилактические работы.В январе снизились производственные показатели и в других сегментах российского автопрома. Например, выпуск грузовых машин сократился до 3,7 тыс. единиц (-12,4%). Автобусов массой менее 5 тонн было собрано 622 единицы (-3,1%). Производство двигателей внутреннего сгорания упало до 14,1 тыс. единиц (-14,8%). Рост наблюдался только в сегменте автобусов массой более 5 тонн. В январе было собрано 529 единиц (+17,3%).
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Оренбург Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться