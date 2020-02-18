18 февраля 2020, 07:46
В январе производство легковых автомобилей в России сократилось на 16,5%
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Росстат опубликовал оперативный доклад об итогах промышленного производства в России за январь 2020 года. С конвейеров отечественных предприятий за месяц сошло во общей сложности 94,1 тысячи легковых автомобилей или на 16,5% меньше по сравнению с январем 2019-го.
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Журнал 110km.ru рассказывал о том, что на АвтоВАЗе начали приостанавливать конвейер и отменять некоторые рабочие смены. Это связано с перепроизводством: выпущено автомобилей больше, чем дилеры могут реализовать. Паузы делали на линиях, где собирают внедорожники Lada 4x4, а также автомобили на платформе B0 – Lada Largus и Xray, Renault Logan и Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Кроме того, в январе не выпускали автомобили на Ульяновском автозаводе. Здесь проводилась плановая инвентаризация и ремонтно-профилактические работы.
В январе снизились производственные показатели и в других сегментах российского автопрома. Например, выпуск грузовых машин сократился до 3,7 тыс. единиц (-12,4%). Автобусов массой менее 5 тонн было собрано 622 единицы (-3,1%). Производство двигателей внутреннего сгорания упало до 14,1 тыс. единиц (-14,8%). Рост наблюдался только в сегменте автобусов массой более 5 тонн. В январе было собрано 529 единиц (+17,3%).
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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