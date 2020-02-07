В январе рынок неожиданно показал рост 1,8 процента
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Фото: autoinfo.com
Согласно только что озвученным данным Комитета автопроизводителей АЕБ, сообща мы с вами приобрели в минувшем месяце на 1 799 автомобилей больше, чем в январе прошлого года. Общая цифра продаж – 102 102 ед. (любители мистики могут загадать желание).
Отечественную «Ладу» иностранным легионерам по-прежнему не догнать. Продукция «АвтоВАЗа» разошлась по стране в количестве 21 790 автомобилей, и это без учета «Нивы» (1 194 ед.). К АППГ родной автогигант продемонстрировал 1-процентный рост. Следующая на 2 месте Kia ушла в «минус» (-5% и 14 955 ед.). В престижную «бронзу» себя заковал Hyundai – 11 395 ед. и +5% к АППГ.
Продолжает ставить рекорды китайский Haval. Январский результат – 1 228 автомобилей и немыслимые +244% (15 строчка в ТОП-25). Практически такой же рывок совершила японская Suzuki (+228%), правда, в количественном выражении показатель чуть слабее – 521 ед. Самый же дерзновенный выпад совершил Changan. Ребята из Чунцина завершили минувший месяц с 827-процентным ростом. Да, 241 реализованный кроссовер – это, мягко скажем, не «снаряд», но в сравнении с 26-ю проданными машинами в январе 2019-го, откровенный прорыв.
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Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
С показателем 2 640 реализованных машин (+5%) Mercedes-Benz, согласно данным АЕБ, лидирует в премиальном секторе. Однако, в отчете почему-то отсутствуют данные по главному раздражителю штутгартцев – BMW, который по итогам всего прошлого года продал на каких-то 500 машин меньше.
Lexus по-прежнему на 3 месте среди равных – 1 111 ед. и +8%. За ним, как повелось, Audi, но «закольцованные» вновь в «минусе» - 879 ед. и -2%. Land Rover, Volvo, Genesis, Porsche и Cadillac значительно ниже в «турнирной таблице».
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