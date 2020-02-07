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7 февраля 2020, 12:23

В январе рынок неожиданно показал рост 1,8 процента

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Фото: houseofcarscalgary.com
Расстреляв в упор прогнозы автоэкспертов относительно перспектив роста отечественного автомобильного рынка, этот самый рынок неожиданно для всех показал в январе 2020-го пусть и маленький, но «плюс».
В январе рынок неожиданно показал рост 1 8 процента

Фото: autoinfo.com

Согласно только что озвученным данным Комитета автопроизводителей АЕБ, сообща мы с вами приобрели в минувшем месяце на 1 799 автомобилей больше, чем в январе прошлого года. Общая цифра продаж – 102 102 ед. (любители мистики могут загадать желание).

ВАЗ (Lada) Granta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 444 900 до 659 800 Р
В модельном ТОП-25 половина представителей – кроссоверы. Такова тенденция на протяжении последних лет. Лучший из SUV – Hyundai Creta закончил месяц на 4-й позиции, его результат – 5 376 ед. При этом в тройке сильнейших по-прежнему все те же легковые игроки – Lada Granta (8 470 ед.), Lada Vesta (7 506 ед.) и Kia Rio (6 258 ед.).

Отечественную «Ладу» иностранным легионерам по-прежнему не догнать. Продукция «АвтоВАЗа» разошлась по стране в количестве 21 790 автомобилей, и это без учета «Нивы» (1 194 ед.). К АППГ родной автогигант продемонстрировал 1-процентный рост. Следующая на 2 месте Kia ушла в «минус» (-5% и 14 955 ед.). В престижную «бронзу» себя заковал Hyundai – 11 395 ед. и +5% к АППГ.

Продолжает ставить рекорды китайский Haval. Январский результат – 1 228 автомобилей и немыслимые +244% (15 строчка в ТОП-25). Практически такой же рывок совершила японская Suzuki (+228%), правда, в количественном выражении показатель чуть слабее – 521 ед. Самый же дерзновенный выпад совершил Changan. Ребята из Чунцина завершили минувший месяц с 827-процентным ростом. Да, 241 реализованный кроссовер – это, мягко скажем, не «снаряд», но в сравнении с 26-ю проданными машинами в январе 2019-го, откровенный прорыв.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ

ВАЗ (Lada) Vesta
От 1.6 л, 106 л.с
Новый от 586 000 до 866 000 Р
Стиляги из Mazda по-прежнему стабильны: 1 899 реализованных машин (+5%) и совсем неплохое положение у «запевалы» бренда CX-5 (1 380 ед. и +171 ед. к АППГ). «Шкодовский» Kodiaq добавил в продажа 689 машин (1 981 ед.). А вот у Renault минувший месяц, скажем так, не сложился. Три хорошо знакомых и любимых россиянами автомобиля – Duster (1 773 ед. и -565 ед. к АППГ), Kaptur (1 380 ед. и -174 машины) и Sandero (1 685 ед. и -112 шт.) прокатились по просторам России с явно невыдающейся скоростью, но при этом не смогли отрицательно повлиять на общий показатель бренда – 8 293 ед. (+6%) и солидное 4 место в кагорте сильнейших. 

С показателем 2 640 реализованных машин (+5%) Mercedes-Benz, согласно данным АЕБ, лидирует в премиальном секторе. Однако, в отчете почему-то отсутствуют данные по главному раздражителю штутгартцев – BMW, который по итогам всего прошлого года продал на каких-то 500 машин меньше.

Lexus по-прежнему на 3 месте среди равных – 1 111 ед. и +8%. За ним, как повелось, Audi, но «закольцованные» вновь в «минусе» - 879 ед. и -2%. Land Rover, Volvo, Genesis, Porsche и Cadillac значительно ниже в «турнирной таблице».


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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
Владимир
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
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В январе рынок неожиданно показал рост 1,8 процента
Согласно только что озвученным данным Комитета автопроизводителей АЕБ, сообща мы с вами приобрели в минувшем месяце на 1 799 автомобилей больше, чем в январе прошлого года. Общая цифра продаж – 102 102 ед. (любители мистики могут загадать желание). {{model_v2_no_show_3014}} В модельном ТОП-25 половина представителей – кроссоверы. Такова тенденция на протяжении последних лет. Лучший из SUV – Hyundai Creta закончил месяц на 4-й позиции, его результат – 5 376 ед. При этом в тройке сильнейших по-прежнему все те же легковые игроки – Lada Granta (8 470 ед.), Lada Vesta (7 506 ед.) и Kia Rio (6 258 ед.).Отечественную «Ладу» иностранным легионерам по-прежнему не догнать. Продукция «АвтоВАЗа» разошлась по стране в количестве 21 790 автомобилей, и это без учета «Нивы» (1 194 ед.). К АППГ родной автогигант продемонстрировал 1-процентный рост. Следующая на 2 месте Kia ушла в «минус» (-5% и 14 955 ед.). В престижную «бронзу» себя заковал Hyundai – 11 395 ед. и +5% к АППГ. Продолжает ставить рекорды китайский Haval. Январский результат – 1 228 автомобилей и немыслимые +244% (15 строчка в ТОП-25). Практически такой же рывок совершила японская Suzuki (+228%), правда, в количественном выражении показатель чуть слабее – 521 ед. Самый же дерзновенный выпад совершил Changan. Ребята из Чунцина завершили минувший месяц с 827-процентным ростом. Да, 241 реализованный кроссовер – это, мягко скажем, не «снаряд», но в сравнении с 26-ю проданными машинами в январе 2019-го, откровенный прорыв. {{person_63_Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому нам придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте}}{{model_v2_no_show_6176}} Стиляги из Mazda по-прежнему стабильны: 1 899 реализованных машин (+5%) и совсем неплохое положение у «запевалы» бренда CX-5 (1 380 ед. и +171 ед. к АППГ). «Шкодовский» Kodiaq добавил в продажа 689 машин (1 981 ед.). А вот у Renault минувший месяц, скажем так, не сложился. Три хорошо знакомых и любимых россиянами автомобиля – Duster (1 773 ед. и -565 ед. к АППГ), Kaptur (1 380 ед. и -174 машины) и Sandero (1 685 ед. и -112 шт.) прокатились по просторам России с явно невыдающейся скоростью, но при этом не смогли отрицательно повлиять на общий показатель бренда – 8 293 ед. (+6%) и солидное 4 место в кагорте сильнейших.  С показателем 2 640 реализованных машин (+5%) Mercedes-Benz, согласно данным АЕБ, лидирует в премиальном секторе. Однако, в отчете почему-то отсутствуют данные по главному раздражителю штутгартцев – BMW, который по итогам всего прошлого года продал на каких-то 500 машин меньше. Lexus по-прежнему на 3 месте среди равных – 1 111 ед. и +8%. За ним, как повелось, Audi, но «закольцованные» вновь в «минусе» - 879 ед. и -2%. Land Rover, Volvo, Genesis, Porsche и Cadillac значительно ниже в «турнирной таблице».
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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