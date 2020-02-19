19 февраля 2020, 17:40
В январе выросло число ДТП с участием пешеходов
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Фото: 110km.ru
Госавтоинспекция озвучила тревожную статистику по ДТП за январь 2020 года. Если по итогам 2019-го показатели смертности на российских дорогах снизились на 8%, то в январе зафиксирован 7-процентный рост.
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В январе 2020 года резко увеличилось количество ДТП с участием пешеходов. Наезды участились почти в 1,5 раза по сравнению с январем 2019-го. Одной из причин могла стать аномально теплая зима, установившаяся на европейской части России. Столбик термометра держится около нуля, но из-за выпадающих осадков дорожное покрытие становится скользким. Кроме того, большинство наездов на пешеходов зафиксировано в темное время суток: отсутствие снега и темная одежда делают людей практически незаметными на дороге.
Отрицательная динамика в минувшем январе наблюдалась в 40% российских регионов. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на дорогах Ингушетии, где смертность в ДТП выросла почти вдвое по сравнению с январем 2019-го, и в Якутии (+50%). Вызывает тревогу также обстановка на дорогах Карачаево-Черкесской Республики, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областей. ГИБДД обещает лишний раз проверить состояние всех пешеходных переходов и усилить внимание к водителям, нарушающим правила их проезда. А самим пешеходам вновь напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы.
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