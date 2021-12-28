В Японии строят 5-дверный Suzuki Jimny: внедорожник почти готов (первые фото)
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Для установки дополнительных двух дверей потребовалось удлинить колесную базу, а общая габаритная длина внедорожника выросла на 400 мм и достигла 3 950 мм. Студенты распилили кузов и лонжероны рамы, затем вварили в них вставки, а на кузов навесили дополнительную пару дверей. Правда, пришлось перенести горловину и лючок бензобака.
Передние сиденья остались на своих местах, задние немного отодвинули, чтобы увеличить пространство для ног пассажиров второго ряда. Штатный 1,5-литровый «атмосферник» дополнили турбонаддувом, установили лифтованную подвеску, большие колеса с расширенной колеей и передний силовой бампер.
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