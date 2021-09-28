В Японии Lada Niva Travel продают по цене Toyota RAV4
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Как выяснили журналисты «Дрома», в Японию привезли Niva Legend в леворульном исполнении в комплектации Luxe. Список оснащения включает в себя: кондиционер, антиблокировочную систему, камеру заднего вида, аудиосистему, электростеклоподъемники, подогрев сидений, шноркель и легкосплавные диски. Все внедорожники оснащаются 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с. (127 Нм), 5-ступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом. В раздаточной коробке есть понижающая передача и принудительная блокировка межосевого дифференциала.
- 835 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 745 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 779 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 825 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 449 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2016 в Москве
- 750 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 800 000 РВАЗ (Lada) Niva 2020 в Москве
- 948 900 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 950 900 РВАЗ (Lada) Niva 2021 в Москве
- 360 000 РВАЗ (Lada) 4x4/Niva Legend 2015 в Москве
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