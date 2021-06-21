В Японии заметили свежий Lada Largus (как он там оказался?)
Фото: drom.ru
Если приглядеться, можно рассмотреть на номерной рамке название и телефон автосалона «Восток-Лада», пишет «Дром». Это означает, что автомобиль был куплен у официального дилера Lada во Владивостоке и экспортирован в Японию. Машина, разумеется, леворульная. Других версий у «Ларгусов» нет. Зачем отечественный универсал привезли в Страну восходящего солнца, точно неизвестно. Одни говорят, что его купил местный фанат русских машин, другие – что японский блогер готовится сделать обзор раритетного автомобиля. Третьи предрекают, что через несколько лет «японский» Lada Largus Cross отправится в обратный путь на родину, ведь на Дальнем Востоке так любят подержанные автомобили из Японии.
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