В Японию прибыла партия «Буханок»: здесь ждали этого четыре года
Фото: blog.le-parnass.com
Фото: blog.le-parnass.com
Фото: blog.le-parnass.com
Фото: blog.le-parnass.com
Фото: blog.le-parnass.com
Фото: blog.le-parnass.com
Автомобили немного задержались в пути из-за коронавирусных ограничений. Вместо того, чтобы отправить внедорожники поездом по Транссибирской магистрали, компания была вынуждена нанимать автовоз до Владивостока. Дальше машины добирались до Японии на пароме. Японским покупателям «Буханка» обойдется в 2,5 раза дороже, чем в России. Цены начинаются от 3,9 млн иен или порядка 2,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Кроме внедорожников УАЗ компания Le Parnass поставляет в Японию также Lada Niva Legend.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий