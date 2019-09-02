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2 сентября 2019, 00:01

В Ярославле появился дилер Haval

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В Ярославле автомобили Haval появились в мультибрендовом автосалоне, принадлежащем ГК «Автомир». Пока дилерский центр работает во временном формате, но к новому году его приведут в соответствие со стандартами Haval.
В Ярославле появился дилер Haval

 

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Портфель компании «Автомир» пополнился очередным, 18-м по счету брендом. В Ярославле открылся первый дилерский центр Haval. В мультибрендовом автосалоне на Ленинградском проспекте китайской марке отвели 700 кв. метров. Из них 310 кв. метров занимает сервисная зона с одним постом приемки и четырьмя постами для диагностики и ремонта. Ежедневная пропускная способность: 13 – 15 автомобилей. В шоу-руме выставлены как бестселлеры Haval, так и новый кроссовер F7, который собирают на тульском заводе марки.

Как сообщил руководитель управления развития и эксплуатации ГК «Автомир» Никита Барский, до конца года дилерский центр будет работать во временном формате. В дальнейшем компания планирует постепенное расширение бизнеса, включая открытие новых дилерских центров Haval в других городах страны. Дилерский центр Haval в Ярославле предложит покупателям весь комплекс сопроводительных услуг: от оформления кредитных и страховых программ до послегарантийного обслуживания и trade-in. В ГК «Автомир» рассчитывают продавать в 2020 году примерно по 25 автомобилей в месяц.

На сегодняшний день в России работает 61 дилерский центр Haval и 3 авторизованных сервисных центра марки. К началу 2021 года их число планируют довести до 80, чтобы к 2025 году продавать по 100 тысяч автомобилей в год. Для сравнения в 2018 году примерно столь в России продали Toyota (108,5 тыс. экз.) и Volkswagen (106,1 тыс. экз.).

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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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В Ярославле появился дилер Haval
{{material_127392}}Портфель компании «Автомир» пополнился очередным, 18-м по счету брендом. В Ярославле открылся первый дилерский центр Haval. В мультибрендовом автосалоне на Ленинградском проспекте китайской марке отвели 700 кв. метров. Из них 310 кв. метров занимает сервисная зона с одним постом приемки и четырьмя постами для диагностики и ремонта. Ежедневная пропускная способность: 13 – 15 автомобилей. В шоу-руме выставлены как бестселлеры Haval, так и новый кроссовер F7, который собирают на тульском заводе марки.Как сообщил руководитель управления развития и эксплуатации ГК «Автомир» Никита Барский, до конца года дилерский центр будет работать во временном формате. В дальнейшем компания планирует постепенное расширение бизнеса, включая открытие новых дилерских центров Haval в других городах страны. Дилерский центр Haval в Ярославле предложит покупателям весь комплекс сопроводительных услуг: от оформления кредитных и страховых программ до послегарантийного обслуживания и trade-in. В ГК «Автомир» рассчитывают продавать в 2020 году примерно по 25 автомобилей в месяц.На сегодняшний день в России работает 61 дилерский центр Haval и 3 авторизованных сервисных центра марки. К началу 2021 года их число планируют довести до 80, чтобы к 2025 году продавать по 100 тысяч автомобилей в год. Для сравнения в 2018 году примерно столь в России продали Toyota (108,5 тыс. экз.) и Volkswagen (106,1 тыс. экз.).
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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