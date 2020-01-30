В Ярославской области, возможно, появятся кемпинговые стоянки
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Фото: С. Лобарев
По словам Сергея Лобарева, «регионы начинают понимать значение кемпстоянок для развития внутреннего туризма и привлекать для проведения экспертизы представителей общественных организаций и бизнес-сообщества».
Знаменитый маршрут «Золотое кольцо России» вкупе с требующим развития и раскрутки проектом «Ладожское кольцо» является для Ассоциации приоритетным на данный момент. «Работа в поле и с предпринимателями дает возможность получить столь необходимую обратную связь, - говорит Сергей Лобачев. - Она будет нужна для эффективного диалога с представителями Ростуризма, Минтранса России».
Члены Ассоциации приняли участие в круглом столе «Развитие придорожной инфраструктуры для автомотопутешественников в Ярославской области». Г-н Лобарев выступил с докладом о перспективах развития придорожной инфраструктуры, отметил необходимость грантовой поддержки предпринимателям на развитие внутреннего и въездного туризма.
Если ярославский проект и состоится, то началом деятельности, скорее всего, станет обустройство кемпстоянок в Ростове Великом. Во всяком случае, так это видят в Общенациональной ассоциации Автомототуризма.
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