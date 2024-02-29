В Забайкалье молодая женщина устроила смертельное ДТП. Прав у нее никогда не было

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Как рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, сообщение о смертельном ДТП в Нерчинске поступило в полицию ночью 29 февраля. По предварительной информации, женщина 1992 года рождения за рулем Toyota Corolla не справилась с управлением, машину занесло и она левым боком врезалась в столб. В результате ДТП водитель и двое пассажиров, также жителей Нерчинского района 1990 и 1994 годов рождения, скончались на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД России по Нерчинскому району устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии. Они выяснили, что водительских прав у женщины никогда не было.

Упомянутые модели: Toyota Corolla (от 891 000 Р )

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