В Забайкалье молодая женщина устроила смертельное ДТП. Прав у нее никогда не было
Фото: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы ОМВД России по Нерчинскому району устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии. Они выяснили, что водительских прав у женщины никогда не было.
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
07.11.2023, 00:11
Toyota выпустила 300 миллионов автомобилей за 88 лет
Компания Toyota была основана в 1926 году, но на первых порах занималась производством ткацких станков. В августе 1935 года с конвейера сошел первый автомобиль, разработанный подразделением Toyoda Automatic Loom Works.Читать далее
-
12.10.2023, 08:00
Самые надежные 15-летние автомобили и сколько они сейчас стоят
В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать интересным выбором.Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
18.09.2023, 07:32
Девушка на Honda Accord без прав убила трех детей
Поздно вечером в воскресенье, 17 сентября, в одном из поселков Бурятии произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали трое несовершеннолетних. У виновницы трагедии не было водительских прав.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
07.11.2023, 00:11
Toyota выпустила 300 миллионов автомобилей за 88 лет
Компания Toyota была основана в 1926 году, но на первых порах занималась производством ткацких станков. В августе 1935 года с конвейера сошел первый автомобиль, разработанный подразделением Toyoda Automatic Loom Works.Читать далее
-
12.10.2023, 08:00
Самые надежные 15-летние автомобили и сколько они сейчас стоят
В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать интересным выбором.Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
18.09.2023, 07:32
Девушка на Honda Accord без прав убила трех детей
Поздно вечером в воскресенье, 17 сентября, в одном из поселков Бурятии произошло серьезное ДТП, жертвами которого стали трое несовершеннолетних. У виновницы трагедии не было водительских прав.Читать далее
- 2 490 000 РToyota Corolla 2023 в Москве
- 850 000 РToyota Corolla 2006 в Москве
- 1 550 000 РToyota Corolla 2016 в Москве
- 1 215 000 РToyota Corolla 2010 в Москве
- 1 870 000 РToyota Corolla 2017 в Москве
- 2 378 000 РToyota Corolla 2020 в Москве
- 1 499 000 РToyota Corolla 2015 в Москве
- 529 000 РToyota Corolla 2006 в Москве
- 2 249 000 РToyota Corolla 2019 в Москве
- 2 459 000 РToyota Corolla 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий