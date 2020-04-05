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5 апреля 2020, 21:45

В Забайкалье нетрезвый полицейский «словил крышу» на «Ниве»

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Фото: Gorodkyshtim.ru
В Приаргунском районе Забайкальского края «отметился» полицейский. Нет, не подвигом, соответствующим статусу стража порядка, и даже не добрым словом. Человек служивый стал… участником дорожно-транспортного происшествия.

Как информируют «Забайкальские новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, в результате аварии перевернулся внедорожник «Нива». Приехавшие на место ДТП полицейские с удивлением для себя узнали в виновнике случившегося своего коллегу. Который, ко всему прочему, был пьян.

В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили, что «по факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой будет установлена степень вины сотрудника в произошедшем».

Не исключено, что нетрезвый нарушитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Возможно, его уволят со службы. Но не факт…

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В Забайкалье нетрезвый полицейский «словил крышу» на «Ниве»
Как информируют «Забайкальские новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, в результате аварии перевернулся внедорожник «Нива». Приехавшие на место ДТП полицейские с удивлением для себя узнали в виновнике случившегося своего коллегу. Который, ко всему прочему, был пьян. В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили, что «по факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой будет установлена степень вины сотрудника в произошедшем». Не исключено, что нетрезвый нарушитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Возможно, его уволят со службы. Но не факт…
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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