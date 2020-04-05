В Забайкалье нетрезвый полицейский «словил крышу» на «Ниве»
- 47
- 0
Как информируют «Забайкальские новости» со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах, в результате аварии перевернулся внедорожник «Нива». Приехавшие на место ДТП полицейские с удивлением для себя узнали в виновнике случившегося своего коллегу. Который, ко всему прочему, был пьян.
В пресс-службе регионального Управления МВД сообщили, что «по факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой будет установлена степень вины сотрудника в произошедшем».
Не исключено, что нетрезвый нарушитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Возможно, его уволят со службы. Но не факт…
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве