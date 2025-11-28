Как промзона на Обводном канале стала пристанищем для приезжих и арендаторов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

28 ноября 2025, 17:51

В заброшенных зданиях бывшего завода в Петербурге нашли нелегальные студии для мигрантов

В центре Петербурга полиция обнаружила необычные жилые помещения. Старый завод стал местом для жизни мигрантов. Власти обсуждают будущее комплекса. История объекта вызывает много вопросов.

В самом сердце Петербурга, на набережной Обводного канала, сотрудники полиции провели рейд в пустующих корпусах бывшего завода «Красный треугольник». Как сообщает Мойка78, внутри промышленных построек обнаружились обустроенные мини-квартиры, где проживали мигранты без официальных документов и договоров аренды.

В ходе проверки порядка сотни человек, 25 оказались иностранцами, а у пятерых выявили серьезные нарушения миграционного режима. Для некоторых из них это обернется депортацией. Внутри помещений были оборудованы кухни, установлены бойлеры, кровати и шкафы, а на полу лежали ковры. Двери в студии оказались металлическими, и жильцы не спешили открывать их полицейским, поэтому оперативникам пришлось вскрывать их ломом.

Соседями мигрантов стали студия звукозаписи и помещение для страйкбола. В отдельных комнатах нашли подозрительные вещества, похожие на наркотики, которые теперь предстоит исследовать экспертам. Завод «Красный треугольник» прекратил работу еще в 2002 году, а его корпуса с тех пор используются лишь частично. Некоторые площади арендуют мастерские, офисы, спортивные центры и фотостудии, а небольшая часть продолжает выпускать конвейерные ленты.

Власти города не раз обсуждали, как вдохнуть новую жизнь в этот промышленный комплекс. За последние годы звучали идеи создания парка, бизнес-центра, жилых кварталов, а также технопарка и развлекательного центра. Однако ни один из проектов так и не был реализован. В 2023 году большинство зданий комплекса получили статус объектов культурного наследия, что еще больше усложнило любые работы по реконструкции.

Сложности добавляет и то, что у завода множество собственников, среди которых есть и город, и частные компании. Это мешает централизованному развитию территории. За последние годы здесь регулярно происходили пожары и обрушения, а в 2024 году только за полгода пожарные выезжали на объект более двадцати раз. В августе того же года обрушился переход между зданиями, а ранее пострадала женщина из-за падения кирпичной кладки.

Несмотря на аварийное состояние, попасть на территорию не составляет труда. Здесь проводят экскурсии и квесты, а молодежь часто выбирает заброшенные корпуса для встреч. В ноябре 2024 года в одном из зданий нашли тело школьницы, отмечавшей день рождения с друзьями. Открытый доступ и отсутствие охраны делают объект опасным для посетителей.

Пока городские власти продолжают обсуждать будущее комплекса, заброшенные корпуса остаются местом для временного проживания, аренды и неформальных развлечений. Судьба «Красного треугольника» по-прежнему остается нерешенной, а его история обрастает новыми подробностями.

