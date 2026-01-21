Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

21 января 2026, 19:11

В ЗакСе разгорелся спор из-за затянувшегося демонтажа ТЦ у метро

Почему полуразрушенный «МаксиСопот» стал причиной громкого конфликта

В Петербурге обсуждают судьбу заброшенного ТЦ. Власти и арендаторы не могут договориться. Судебные разбирательства затянули процесс. Конфликт набирает обороты на глазах у горожан.

В Санкт-Петербурге на заседании Законодательного собрания 21 января разгорелась острая дискуссия вокруг судьбы торгового центра «МаксиСопот», который уже несколько месяцев остается в полуразрушенном состоянии у станции метро «Приморская». Как сообщает Мойка78, вопрос о том, кто несет ответственность за затянувшийся демонтаж, стал причиной напряженного обмена мнениями между председателем парламента Александром Бельским и временно исполняющим обязанности главы комитета по контролю за имуществом Михаилом Сергеевым.

Ситуация осложнилась после того, как арендатор здания, признанного незаконным, обратился в суд сразу после начала сноса. Работы, стартовавшие 23 июня 2025 года, были приостановлены по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. С тех пор на объекте царит тишина, а само здание напоминает руины, вызывая недоумение у жителей города.

На заседании парламента Бельский настаивал на том, чтобы был назван конкретный ответственный за сложившееся положение. По его мнению, здание выглядит так, будто пережило катастрофу, и горожане не понимают, почему оно до сих пор не снесено полностью. Он требовал назвать фамилию виновного, подчеркивая, что у каждой проблемы есть свое лицо.

В ответ Сергеев объяснил, что комитет действовал строго в рамках своих полномочий. По его словам, завершить демонтаж за один день невозможно, а вмешательство арендатора, решившего судиться, только усложнило процесс. Он пообещал предоставить все необходимые документы, подтверждающие согласование работ, но фамилию, которую требовал Бельский, так и не назвал.

Бельский выразил сомнения в аргументах Сергеева и потребовал четких сроков завершения работ. Сергеев заверил, что как только суд снимет обеспечительные меры, комитет готов в течение двух недель полностью демонтировать здание. Он также отметил, что подобные ситуации редки, ведь ежегодно комитет занимается сносом сотен объектов.

История ТЦ «МаксиСопот» началась еще в 2000-х, когда на участке, предназначенном только для временного павильона, был возведен капитальный объект. В 2010 году требования к торговым зданиям ужесточили, и центр перестал соответствовать новым нормам. Арендатор обещал устранить нарушения, но дальше слов дело не пошло.

К лету 2025 года срок аренды участка истек, однако здание оставалось на месте. Тогда сотрудники комитета по контролю за имуществом приступили к принудительному сносу, но спустя неделю работы были остановлены из-за судебного иска владельца. Арбитражный суд наложил обеспечительные меры, и процесс застопорился.

На данный момент прошло уже два судебных заседания. На первом арендатор просил провести экспертизу, но рассмотрение вопроса отложили из-за нехватки документов. На втором заседании владелец здания потребовал признать демонтаж незаконным. Следующее слушание назначено на февраль 2026 года. В комитете считают, что арендатор намеренно затягивает процесс, хотя никто не оспаривает расторжение договора аренды.

Пока стороны спорят, а суды продолжаются, полуразрушенный торговый центр остается на своем месте, вызывая раздражение у жителей и становясь символом затянувшихся городских конфликтов.

