Редкая демилитаризованная машина с водометом и бронированными стеклами – подробности и цена

В Заречном продают уникальный ГАЗ БТР-60 1979 года с амфибийными возможностями

В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.

В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.

В городе Заречный, Свердловской области, на продажу выставлен редкий экземпляр – ГАЗ БТР-60, выпущенный в 1979 году. Этот автомобиль, прошедший демилитаризацию, официально зарегистрирован как дозорная машина БРДМ-2 и находится в отличном техническом состоянии. Продавец оценивает его в 4 355 000 рублей.

Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 140 лошадиных сил и рассчитана на топливо с октановым числом 80-92. Колесная формула обеспечивает хорошую проходимость, а масса в 7 тонн требует серьезности конструкции. Для управления потребуются тракторные права категории С.

Фото: auto.drom.ru

Особое внимание заслуживают дополнительные возможности этого БТР-60. Он может передвигаться не только по суше, но и по воде, развивая на водной глади скорость до 10 км/ч благодаря установленному водомету. На трассе машина разгоняется до 120 км/ч, что для аналогичной техники весьма впечатляюще.

В конструкции предусмотрены четыре дополнительных гидравлических колеса с цепным приводом, которые выдвигаются под днищем. Эта система позволяет преодолевать окопы и изгибать угол до одного метра. При входе в воду автоматически закрываются специальные клапаны для герметизации корпуса, а охлаждение двигателя осуществляется забортной водой.

Безопасность экипажа обеспечивают бронированные стекла и лобовая броня, способные выдержать попадание из АК-47 и СВД. Боковая броня менее устойчива, но все же обеспечивает базовую защиту. В комплекте идет штатная лебедка с тросом, а также багор, титановая лопатка и две металлические канистры с наливной воронкой.

Из современных доработок стоит отметить наличие камеры заднего вида, которая помогает контролировать слепую зону даже при движении вперед, а также рацию Си-Би-телефона и магнитолу. Боковые зеркала были сняты из-за повреждений снегом, но их легко заменить аналогами от грузовиков. В салоне установлена ​​штатная система подкачки колес, два бензобака на 140 литров обеспечивают солидный запас хода.

Машина полностью герметична и разрешена к эксплуатации на дорогах общего пользования с ограничениями, действующими для тракторной техники. Продавец отмечает, что возможна модернизация этого оборудования, а также отдельно может быть приобретена фильтрационная установка, не установленная из-за смерти прежнего владельца.

Вход в салон осуществляется через верхний или через задний люк. Такой экземпляр станет настоящей находкой для коллекционеров, любителей необычной техники, которые ищут уникальное транспортное средство для бездорожья.