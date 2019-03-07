7 марта 2019, 23:31

В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi

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Компания Audi привезла на Женевский автосалон сразу два концептуальный электрических кроссовера линейки e-tron. Вслед за компактным Q4 e-tron публике показали кросс-купе e-tron Sportback. Новинка представляет собой купеобразную модификацию стандартного e-tron quattro, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года.
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В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
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Компания Audi представила на Женевском автосалоне компактный электрический кроссовер Q4 e-tron. Серийный автомобиль ...
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Кузов кросс-купе e-tron Sportback, в отличие от концепта Q4 e-tron, скрыли за плотным черно-оранжевым камуфляжем. Однако, по всей видимости, публике представили прототип практически готовый к запуску в серийное производство. Новинка разделила с базовым e-tron quattro шасси и основные агрегаты. И хотя в Audi не раскрывают технических подробностей e-tron Sportback, можно с уверенностью сказать, что автомобиль оснащен двумя асинхронными электромоторами суммарной отдачей 408 л.с. и блоком аккумуляторов емкостью 95 кВт-ч. Запас хода без подзарядки составит до 400 километров.

Новый e-tron Sportback построен на модульной платформе MLB, изначально спроектированной для автомобилей с классическими ДВС. В дальнейшем, в основу большинства электрических моделей концерна Volkswagen Group ляжет архитектура MEB. Электрокары премиальной линейки будут строить на «тележке» PPE (Premium Platform Electric). Первой моделью станет Porsche Taycan. 

Премьера товарной версии и старт производства Audi e-tron Sportback запланирован на вторую половину 2019 года. Таким образом, автомобиль станет третьим серийным электрокаром Audi. Первым был e-tron quattro, а вторым должен стать Audi Q2 L e-tron, предназначенный исключительно для китайского рынка. Производство новинки наладят на одном из заводов совместного предприятия FAW Volkswagen.


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Отзывы по теме
Audi e-tron вскарабкался по горнолыжной трассе с 85-процентным уклоном
тетя, это страховочный лебедочный линь, который не использовался.
вася
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
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В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
{{material_125935}}Кузов кросс-купе e-tron Sportback, в отличие от концепта Q4 e-tron, скрыли за плотным черно-оранжевым камуфляжем. Однако, по всей видимости, публике представили прототип практически готовый к запуску в серийное производство. Новинка разделила с базовым e-tron quattro шасси и основные агрегаты. И хотя в Audi не раскрывают технических подробностей e-tron Sportback, можно с уверенностью сказать, что автомобиль оснащен двумя асинхронными электромоторами суммарной отдачей 408 л.с. и блоком аккумуляторов емкостью 95 кВт-ч. Запас хода без подзарядки составит до 400 километров.Новый e-tron Sportback построен на модульной платформе MLB, изначально спроектированной для автомобилей с классическими ДВС. В дальнейшем, в основу большинства электрических моделей концерна Volkswagen Group ляжет архитектура MEB. Электрокары премиальной линейки будут строить на «тележке» PPE (Premium Platform Electric). Первой моделью станет Porsche Taycan. Премьера товарной версии и старт производства Audi e-tron Sportback запланирован на вторую половину 2019 года. Таким образом, автомобиль станет третьим серийным электрокаром Audi. Первым был e-tron quattro, а вторым должен стать Audi Q2 L e-tron, предназначенный исключительно для китайского рынка. Производство новинки наладят на одном из заводов совместного предприятия FAW Volkswagen.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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