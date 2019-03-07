7 марта 2019, 23:31
В Женеве дебютировал еще один электрический кроссовер Audi
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Компания Audi привезла на Женевский автосалон сразу два концептуальный электрических кроссовера линейки e-tron. Вслед за компактным Q4 e-tron публике показали кросс-купе e-tron Sportback. Новинка представляет собой купеобразную модификацию стандартного e-tron quattro, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года.
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Компания Audi представила на Женевском автосалоне компактный электрический кроссовер Q4 e-tron. Серийный автомобиль ...Читать далее
Новый e-tron Sportback построен на модульной платформе MLB, изначально спроектированной для автомобилей с классическими ДВС. В дальнейшем, в основу большинства электрических моделей концерна Volkswagen Group ляжет архитектура MEB. Электрокары премиальной линейки будут строить на «тележке» PPE (Premium Platform Electric). Первой моделью станет Porsche Taycan.
Премьера товарной версии и старт производства Audi e-tron Sportback запланирован на вторую половину 2019 года. Таким образом, автомобиль станет третьим серийным электрокаром Audi. Первым был e-tron quattro, а вторым должен стать Audi Q2 L e-tron, предназначенный исключительно для китайского рынка. Производство новинки наладят на одном из заводов совместного предприятия FAW Volkswagen.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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