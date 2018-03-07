7 марта 2018, 09:39

В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль

Голландская компания PAL-V представила на Женевском автосалоне серийный вариант летающего автомобиля Liberty. Уже принимаются предзаказы. Стоимость необычной новинки составляет 499 000 евро.
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  В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль
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Двухместный летающий автомобиль – это гибрид машины и вертолета. У него три колеса, два двигателя и два складных винта. Авиационные двигатели Rotax работают в двух режимах. На земле отдача мотора составляет 100 л.с., а в воздухе она увеличивается вдвое. 

В «дорожном» режиме разгон до 100 км/ч занимает менее 9 секунд, максимальная скорость – 160 км/ч. Расход топлива составляет 7,6 литров на «сотню», поэтому полного бака хватает на 1 315 километров.

Трансформация из автомобиля в летательный аппарат занимает около 5 – 10 минут. Для взлета новинке нужна площадка размером 200 на 200 метров и разгонная полоса длиной не более 330 метров. PAL-V Libertу может лететь на высоте до 3 500 метров, развивать скорость до 180 км/ч и покрывать до 500 километров. 

Сейчас PAL-V Libertу проходит процедуру сертификации. В компании надеются, что получат разрешения на эксплуатацию и в Европе, и в США. Первые экземпляры летающих автомобилей готовы доставить покупателям уже в следующем году. Сейчас можно заказать версию Pioneer Edition за полмиллиона евро. Таких аппаратов изготовят всего 90 экземпляров. Позднее компания выпустит более «бюджетную» Sport edition по цене от 299 000 евро.
 
Для того, чтобы заказать летающий автомобиль достаточно внести задаток в размере от 2 500 до 25 000 евро. Покупателям, заплатившим более 10 000 евро, предоставляется приоритетная доставка и 10 уроков управления необычным транспортным средством.

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В Женеве дебютировал первый серийный летающий автомобиль
{{material_120042}}Двухместный летающий автомобиль – это гибрид машины и вертолета. У него три колеса, два двигателя и два складных винта. Авиационные двигатели Rotax работают в двух режимах. На земле отдача мотора составляет 100 л.с., а в воздухе она увеличивается вдвое. В «дорожном» режиме разгон до 100 км/ч занимает менее 9 секунд, максимальная скорость – 160 км/ч. Расход топлива составляет 7,6 литров на «сотню», поэтому полного бака хватает на 1 315 километров.Трансформация из автомобиля в летательный аппарат занимает около 5 – 10 минут. Для взлета новинке нужна площадка размером 200 на 200 метров и разгонная полоса длиной не более 330 метров. PAL-V Libertу может лететь на высоте до 3 500 метров, развивать скорость до 180 км/ч и покрывать до 500 километров. Сейчас PAL-V Libertу проходит процедуру сертификации. В компании надеются, что получат разрешения на эксплуатацию и в Европе, и в США. Первые экземпляры летающих автомобилей готовы доставить покупателям уже в следующем году. Сейчас можно заказать версию Pioneer Edition за полмиллиона евро. Таких аппаратов изготовят всего 90 экземпляров. Позднее компания выпустит более «бюджетную» Sport edition по цене от 299 000 евро.  Для того, чтобы заказать летающий автомобиль достаточно внести задаток в размере от 2 500 до 25 000 евро. Покупателям, заплатившим более 10 000 евро, предоставляется приоритетная доставка и 10 уроков управления необычным транспортным средством.
2018-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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