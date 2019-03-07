7 марта 2019, 08:18

В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale

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Компания Alfa Romeo привезла на Женевский автосалон прототип компактного кроссовера Tonale. В модельном ряду итальянской марки он займет место на ступень ниже кроссовера Stelvio. Серийная версия появится в конце 2020 года. Новинка получит гибридную силовую установку.
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В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
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О планах Alfa Romeo расширить SUV-линейку сообщалось еще летом 2018 года. Появление нового кроссовера в Женеве не стало неожиданностью. Новый Tonale будет позиционироваться в качестве младшего «брата» Stelvio и составит конкуренцию немецким моделям Audi Q3 и BMW X1. 

Компания пока не сообщает никаких технических характеристик. Известно только, что серийную версию оснастят плагин-гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. В планах Alfa Romeo выпустить к 2022 году 6 гибридных моделей и кроссовер Tonale, безусловно, станет одним из них.

Концептуальный Tonale выглядит стильно и эффектно, но одновременно довольно реалистично. Будем надеяться, что дизайн товарного варианта окажется максимально близок к прототипу. Решетка радиатора имеет обратный наклон, а передние фары затоплены между бампером и крышкой капота. Многие стилистические элементы Tonale перекликаются с классическими моделями Alfa Romeo. Например, 21-дюймовые колеса напоминают диски среднемоторного спорткара 33 Stradale, выпускавшегося в конце 1960-х годов. Головная оптика отсылает к моделям SZ и RZ конца 1980-х.


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Комментарии
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Михаил
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где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид
Красотка! купе выглядит еще более стильно и динамично, чем седан. И мощность мотора внушает большое уважение. Но такая машина не для простых дорог, она создана для гоночных треков, и к сожалению, только для них.
Светлана
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В Женеве показали новый кроссовер Alfa Romeo Tonale
{{material_125671}}О планах Alfa Romeo расширить SUV-линейку сообщалось еще летом 2018 года. Появление нового кроссовера в Женеве не стало неожиданностью. Новый Tonale будет позиционироваться в качестве младшего «брата» Stelvio и составит конкуренцию немецким моделям Audi Q3 и BMW X1. Компания пока не сообщает никаких технических характеристик. Известно только, что серийную версию оснастят плагин-гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от бытовой электросети. В планах Alfa Romeo выпустить к 2022 году 6 гибридных моделей и кроссовер Tonale, безусловно, станет одним из них.Концептуальный Tonale выглядит стильно и эффектно, но одновременно довольно реалистично. Будем надеяться, что дизайн товарного варианта окажется максимально близок к прототипу. Решетка радиатора имеет обратный наклон, а передние фары затоплены между бампером и крышкой капота. Многие стилистические элементы Tonale перекликаются с классическими моделями Alfa Romeo. Например, 21-дюймовые колеса напоминают диски среднемоторного спорткара 33 Stradale, выпускавшегося в конце 1960-х годов. Головная оптика отсылает к моделям SZ и RZ конца 1980-х.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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