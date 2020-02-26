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26 февраля 2020, 16:59

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

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Фото: Hyundai
Компания Hyundai опубликовала официальные изображения рестайлингового хэтчбека, фастбека, универсала и версии N Line из семейства Hyundai i30. Из них в России сейчас продается только хэтчбек Hyundai i30 N.
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30

Фото: Hyundai

В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
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В ходе рестайлинга семейство Hyundai i30 получило небольшие косметические изменения: радиаторная решетка со сложной трехмерной сеткой стала чуть шире, слегка скорректирован пластиковый обвес, а светодиодная оптика вошла в базовое оснащение. Светодиодные ходовые огни и задние габариты выполнены в едином V-образном стиле. В салоне в качестве опции доступна виртуальная «приборка» и 10,25-дюймовый экран медиасистемы. 

Кроме того, коллекция легкосплавных колесных дисков размерностью от 16 до 18 дюймов пополнилась новыми дизайнами. В цветовой палитре появились три новых оттенка: темно-серый Dark Knight, светло-бежевый Silky Bronze и алый Sunset Red. «Заряженная» версия i30 N Line отличается увеличенной решеткой радиатора, более агрессивным обвесом, тонкой серебряной полоской на юбке переднего бампера, наличием заднего диффузора и лучшей управляемостью благодаря перенастроенной подвеске и рулевому управлению.

Серьезнее изменился набор двигателей. На смену 1,4-литровому «атмосфернику» MPI (100 л.с.) пришел 1,5-литровый агрегат (110 л.с.). По аналогии обновился турбированный ряд: место 1.4 T-GDi (140 л.с.) занял 1.5 T-GDi (160 л.с.) с гибридным «довеском» в виде 48-вольтового стартер-генератора. Умеренный гибрид на базе 1,0-литрового турбомотора (120 л.с.) доступен в качестве опции. Дизельный мотор 1.6 CRDi «потерял» младшую 96-сильную модификацию и теперь предлагается только в двух вариантах мощности: 115 и 136 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот». Европейские продажи начнутся летом. В России пока продается только «заряженный» Hyundai i30 N от 2 200 000 рублей (249 л.с.) или от 2 350 000 рублей (275 л.с.).


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Отзывы по теме
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
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Как это нет прямых конкурентов? А MINI John Cooper Works ??? Кто будет покупать корейскую поделку по цене Мини?
Армен
Помогите с выбором охлаждающей жидкости
А почему вы по классификации g выбираете?! В хюндаи ведь фосфатные антифризы льются, а категория g вообще в себя таких продуктов не включает. И вообще, единственный и самый важный фактор, на который вы должны обращать внимание - это наличие допуска автопроизводителя. Для вашего хюндайчика подойдет coolstream ...
BtwOfcAnyway
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В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
{{material_128999}}В ходе рестайлинга семейство Hyundai i30 получило небольшие косметические изменения: радиаторная решетка со сложной трехмерной сеткой стала чуть шире, слегка скорректирован пластиковый обвес, а светодиодная оптика вошла в базовое оснащение. Светодиодные ходовые огни и задние габариты выполнены в едином V-образном стиле. В салоне в качестве опции доступна виртуальная «приборка» и 10,25-дюймовый экран медиасистемы. Кроме того, коллекция легкосплавных колесных дисков размерностью от 16 до 18 дюймов пополнилась новыми дизайнами. В цветовой палитре появились три новых оттенка: темно-серый Dark Knight, светло-бежевый Silky Bronze и алый Sunset Red. «Заряженная» версия i30 N Line отличается увеличенной решеткой радиатора, более агрессивным обвесом, тонкой серебряной полоской на юбке переднего бампера, наличием заднего диффузора и лучшей управляемостью благодаря перенастроенной подвеске и рулевому управлению.Серьезнее изменился набор двигателей. На смену 1,4-литровому «атмосфернику» MPI (100 л.с.) пришел 1,5-литровый агрегат (110 л.с.). По аналогии обновился турбированный ряд: место 1.4 T-GDi (140 л.с.) занял 1.5 T-GDi (160 л.с.) с гибридным «довеском» в виде 48-вольтового стартер-генератора. Умеренный гибрид на базе 1,0-литрового турбомотора (120 л.с.) доступен в качестве опции. Дизельный мотор 1.6 CRDi «потерял» младшую 96-сильную модификацию и теперь предлагается только в двух вариантах мощности: 115 и 136 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот». Европейские продажи начнутся летом. В России пока продается только «заряженный» Hyundai i30 N от 2 200 000 рублей (249 л.с.) или от 2 350 000 рублей (275 л.с.).
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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