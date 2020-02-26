26 февраля 2020, 16:59
В Женеве покажут обновленное семейство Hyundai i30
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Фото: Hyundai
Компания Hyundai опубликовала официальные изображения рестайлингового хэтчбека, фастбека, универсала и версии N Line из семейства Hyundai i30. Из них в России сейчас продается только хэтчбек Hyundai i30 N.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Кроме того, коллекция легкосплавных колесных дисков размерностью от 16 до 18 дюймов пополнилась новыми дизайнами. В цветовой палитре появились три новых оттенка: темно-серый Dark Knight, светло-бежевый Silky Bronze и алый Sunset Red. «Заряженная» версия i30 N Line отличается увеличенной решеткой радиатора, более агрессивным обвесом, тонкой серебряной полоской на юбке переднего бампера, наличием заднего диффузора и лучшей управляемостью благодаря перенастроенной подвеске и рулевому управлению.
Серьезнее изменился набор двигателей. На смену 1,4-литровому «атмосфернику» MPI (100 л.с.) пришел 1,5-литровый агрегат (110 л.с.). По аналогии обновился турбированный ряд: место 1.4 T-GDi (140 л.с.) занял 1.5 T-GDi (160 л.с.) с гибридным «довеском» в виде 48-вольтового стартер-генератора. Умеренный гибрид на базе 1,0-литрового турбомотора (120 л.с.) доступен в качестве опции. Дизельный мотор 1.6 CRDi «потерял» младшую 96-сильную модификацию и теперь предлагается только в двух вариантах мощности: 115 и 136 сил. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый преселективный «робот». Европейские продажи начнутся летом. В России пока продается только «заряженный» Hyundai i30 N от 2 200 000 рублей (249 л.с.) или от 2 350 000 рублей (275 л.с.).
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