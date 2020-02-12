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12 февраля 2020, 20:59

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

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Фото: Bentley
Компания Bentley представит 3 марта на Женевском автосалоне новую модель, созданную в сотрудничестве со специалистами фирменного ателье Mulliner. Таинственная новинка по имени Bacalar обещает стать самым дорогим автомобилем Bentley.
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar

Фото: Bentley

В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
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Сегодня компания Bentley анонсировала роскошный Mulliner Bacalar, намекнув, что это будет Grand Touring в его самом волнующем виде. Дизайн новинки обещают выполнить по мотивам электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, представленного в августе 2019 года. На опубликованном видео-тизере можно заметить плавный изгиб кормы Mulliner Bacalar, идентичный аналогичному элементу прототипа. Спицы колесного диска также напоминают аэродинамические колеса EXP 100 GT.

Можно предположить, что загадочный Bacalar построят на базе Bentley Continental GT нового поколения. Каждый автомобиль будут собирать вручную. По предварительной информации, британцы планируют выпустить всего 12 экземпляров. Плата за эксклюзивность будет высокой – не менее 1,5 млн фунтов стерлингов или порядка 123 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Название Bacalar происходит от озера в Мексике, популярного туристического направления, известного также как Лагуна Семи Цветов благодаря воде необычного ярко-синего и бирюзового цвета. Ожидается, что новый Bentley Mulliner Bacalar оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью 635 л.с. Новый Bacalar станет пробой пера для Mulliner, который планирует выпустить в обозримом будущем еще несколько эксклюзивных моделей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
МароКанеЦ
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В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
{{material_126030}}Сегодня компания Bentley анонсировала роскошный Mulliner Bacalar, намекнув, что это будет Grand Touring в его самом волнующем виде. Дизайн новинки обещают выполнить по мотивам электрического концепт-кара Bentley EXP 100 GT, представленного в августе 2019 года. На опубликованном видео-тизере можно заметить плавный изгиб кормы Mulliner Bacalar, идентичный аналогичному элементу прототипа. Спицы колесного диска также напоминают аэродинамические колеса EXP 100 GT.Можно предположить, что загадочный Bacalar построят на базе Bentley Continental GT нового поколения. Каждый автомобиль будут собирать вручную. По предварительной информации, британцы планируют выпустить всего 12 экземпляров. Плата за эксклюзивность будет высокой – не менее 1,5 млн фунтов стерлингов или порядка 123 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.Название Bacalar происходит от озера в Мексике, популярного туристического направления, известного также как Лагуна Семи Цветов благодаря воде необычного ярко-синего и бирюзового цвета. Ожидается, что новый Bentley Mulliner Bacalar оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью 635 л.с. Новый Bacalar станет пробой пера для Mulliner, который планирует выпустить в обозримом будущем еще несколько эксклюзивных моделей.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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