12 февраля 2020, 20:59
В Женеве покажут роскошный Bentley Mulliner Bacalar
- 3769
- 0
Фото: Bentley
Компания Bentley представит 3 марта на Женевском автосалоне новую модель, созданную в сотрудничестве со специалистами фирменного ателье Mulliner. Таинственная новинка по имени Bacalar обещает стать самым дорогим автомобилем Bentley.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Ранее мы писали
Компания Bentley представила новую версию купе и кабриолета Continental GT третьего поколения, оснащенную ...Читать далее
Можно предположить, что загадочный Bacalar построят на базе Bentley Continental GT нового поколения. Каждый автомобиль будут собирать вручную. По предварительной информации, британцы планируют выпустить всего 12 экземпляров. Плата за эксклюзивность будет высокой – не менее 1,5 млн фунтов стерлингов или порядка 123 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Название Bacalar происходит от озера в Мексике, популярного туристического направления, известного также как Лагуна Семи Цветов благодаря воде необычного ярко-синего и бирюзового цвета. Ожидается, что новый Bentley Mulliner Bacalar оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью 635 л.с. Новый Bacalar станет пробой пера для Mulliner, который планирует выпустить в обозримом будущем еще несколько эксклюзивных моделей.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве