5 марта 2019, 20:02
В Женеве представили автомобили Aurus
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Компания Aurus привезла на Женевский международный автосалон золотистый седан Senat S600 и черный бронированный лимузин Senat Limousine L700. Внимание публики отечественная марка представительских автомобилей привлекла еще и потому, что спецверсии машин служат в гараже первых лиц российского государства.
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В движение такую махину приводит 4,4-литровый наддувной двигатель V8, работающий в сочетании с небольшим электромотором и 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Суммарная отдача силовой установки составляет без малого 600 л.с. Стандартный полноприводный седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6 секунд, а его бронированная версия – за 9 секунд.
Золотой седан Aurus Senat S600 выставили в общей зоне, а лимузин Senat Limousine L700 – за стеклянной перегородкой. Осмотреть его вблизи разрешали только избранным потенциальным заказчикам. «Гражданские» версии планируют продавать еще как минимум в шести странах, помимо России. Рублевые цены обещают назвать в середине апреля. При этом предварительный заказ на автомобили можно было оформить, начиная с середины февраля, в салонах избранных дилеров - «Авилон» и «Панавто». По предварительной информации, уже собрано 200 заявок. Серийную сборку наладят на предприятии Sollers в Елабуге в конце 2020 года.
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