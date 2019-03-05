5 марта 2019, 20:02

В Женеве представили автомобили Aurus

  • 5116
  • 0
Компания Aurus привезла на Женевский международный автосалон золотистый седан Senat S600 и черный бронированный лимузин Senat Limousine L700. Внимание публики отечественная марка представительских автомобилей привлекла еще и потому, что спецверсии машин служат в гараже первых лиц российского государства.
^
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
В Женеве представили автомобили Aurus
Ранее мы писали
Компания Aurus готовится к мировой премьере новых российских автомобилей представительского класса. Дебют ...
Читать далее
По габаритам российские автомобили близки к конкурентам. Длина седана Senat S600 составляет 5 630 мм, колесная база – 3 300 мм, длина лимузина – 6 630 мм, колесная база – 4 300. Для сравнения длина Maybach равна 5 462 мм при колесной базе 3 365 мм, длина Rolls-Royce Phantom достигает 5 982 мм, а расстояние между осями – 3 772 мм. Самый тяжелый бронированый Senat весит почти 7 тонн.

В движение такую махину приводит 4,4-литровый наддувной двигатель V8, работающий в сочетании с небольшим электромотором и 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Суммарная отдача силовой установки составляет без малого 600 л.с. Стандартный полноприводный седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6 секунд, а его бронированная версия – за 9 секунд.

Золотой седан Aurus Senat S600 выставили в общей зоне, а лимузин Senat Limousine L700 – за стеклянной перегородкой. Осмотреть его вблизи разрешали только избранным потенциальным заказчикам. «Гражданские» версии планируют продавать еще как минимум в шести странах, помимо России. Рублевые цены обещают назвать в середине апреля. При этом предварительный заказ на автомобили можно было оформить, начиная с середины февраля, в салонах избранных дилеров - «Авилон» и «Панавто». По предварительной информации, уже собрано 200 заявок. Серийную сборку наладят на предприятии Sollers в Елабуге в конце 2020 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автомобили проекта «Кортеж» будут собирать в ОАЭ
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Новости Хабаровска
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Александр Ненашев
Юпитер VW | отзывы
Покупал в дилерском центре Юпитер пассат в комплектации trendline. Брал автомобиль на тест-драйв, покатался, пообщался с консультантами и решил покупать. Оформление документов заняло около получаса. Работой солона доволен, хорошо проконсультировали и обслужили. Большое количество автомобилей в наличии ...
smirnouvsmirne
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Аурус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Выбираем шины на лето: новинки сезона
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа Aurus Сенат
Объявления о продаже Aurus Сенат
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 24 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Женеве представили автомобили Aurus
{{material_125772}}По габаритам российские автомобили близки к конкурентам. Длина седана Senat S600 составляет 5 630 мм, колесная база – 3 300 мм, длина лимузина – 6 630 мм, колесная база – 4 300. Для сравнения длина Maybach равна 5 462 мм при колесной базе 3 365 мм, длина Rolls-Royce Phantom достигает 5 982 мм, а расстояние между осями – 3 772 мм. Самый тяжелый бронированый Senat весит почти 7 тонн.В движение такую махину приводит 4,4-литровый наддувной двигатель V8, работающий в сочетании с небольшим электромотором и 9-диапазонной автоматической коробкой передач. Суммарная отдача силовой установки составляет без малого 600 л.с. Стандартный полноприводный седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6 секунд, а его бронированная версия – за 9 секунд.Золотой седан Aurus Senat S600 выставили в общей зоне, а лимузин Senat Limousine L700 – за стеклянной перегородкой. Осмотреть его вблизи разрешали только избранным потенциальным заказчикам. «Гражданские» версии планируют продавать еще как минимум в шести странах, помимо России. Рублевые цены обещают назвать в середине апреля. При этом предварительный заказ на автомобили можно было оформить, начиная с середины февраля, в салонах избранных дилеров - «Авилон» и «Панавто». По предварительной информации, уже собрано 200 заявок. Серийную сборку наладят на предприятии Sollers в Елабуге в конце 2020 года.
2019-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пенза Нижний Новгород Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG