11 мая 2022, 12:11
В жестком ДТП с автобусом погибли трое (виновник был пьян и лишен прав)
В ночь на 11 мая в городе Бийске Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21074 и автобуса ПАЗ. Пьяная компания на легковушке вылетела на встречку.
Дарья Климова Фото: Бийский рабочий
Ранее мы писали
В страшной аварии на трассе в Красносулинском районе Ростовской области погибли шесть человек: трое взрослых ...Читать далее
Водитель и два пассажира, находившиеся на заднем сидении молодой человек и девушка, погибли на месте. Парень на переднем пассажирском сидении каким-то чудом выжил, но оказался зажат обломками. Его госпитализировали.
Напомним, с июля 2021 года в России действует уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Нарушителю грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы. Но, как показывает практика, многих любителей выпить за рулем это не останавливает.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2107
Подпишитесь на Яндекс.Новости и Дзен, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Новости по теме
На чем ездят россияне: результаты большого исследования
28.02.2022, 12:38
В Нижнем Новгороде 16-летний подросток прокатил инспектора на капоте «Жигулей» (видео)
27.04.2021, 13:05
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
12.10.2019, 14:20
Новости по теме
На чем ездят россияне: результаты большого исследования
28.02.2022, 12:38
В Нижнем Новгороде 16-летний подросток прокатил инспектора на капоте «Жигулей» (видео)
27.04.2021, 13:05
Пять самых массовых моделей АвтоВАЗа
12.10.2019, 14:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин