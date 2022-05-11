В жестком ДТП с автобусом погибли трое (виновник был пьян и лишен прав)

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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края, трагедия произошла у дома №5 по Загородной улице. Водитель автомобиля ВАЗ-21074, будучи лишенным прав, сел за руль пьяным. По свидетельству очевидцев, были пьяными и все три его пассажира. В какой-то момент легковушка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ. От удара «семерка» мгновенно превратилась в груду покореженного железа.

Водитель и два пассажира, находившиеся на заднем сидении молодой человек и девушка, погибли на месте. Парень на переднем пассажирском сидении каким-то чудом выжил, но оказался зажат обломками. Его госпитализировали.

Напомним, с июля 2021 года в России действует уголовная ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде. Нарушителю грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы. Но, как показывает практика, многих любителей выпить за рулем это не останавливает.

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